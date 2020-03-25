Hazine taşınmazlarının ihaleleri iptal edildi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacak.
25.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:20
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacak." ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabı Twitter 'dan, koronavirüs tedbirleri kapsamında hazine taşınmazlarının ihalelerine ilişkin kararı paylaştı.
Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Bu süreçte nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacaktır." bilgisini verdi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabı Twitter 'dan, koronavirüs tedbirleri kapsamında hazine taşınmazlarının ihalelerine ilişkin kararı paylaştı.
Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Bu süreçte nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacaktır." bilgisini verdi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Murat Kurum, Koronavirüs, Twitter, Güncel