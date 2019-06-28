28.06.2019 17:20
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Hazine, Temmuz-Eylül ayı iç borçlanma stratejisini açıkladı

Hazine, Temmuz-Eylül ayı iç borçlanma stratejisini açıkladı

Hazine, Temmuz-Eylül döneminde toplamda 40,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 36,5 milyar TL iç borçlanma planlıyor.

Hazine, Temmuz- Eylül döneminde toplamda 40,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 36,5 milyar TL iç borçlanma planlıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 yılı Temmuz-Eylül dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Yapıla açıklamaya göre, Temmuz ayında toplam 21,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 19,5 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması, Ağustos ayında toplam 8,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 8 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması ve Eylül ayında da toplam 10 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 9 milyar TL'lik iç borçlanma yapılmasını planlanıyor.
Hazine 3 aylık dönemde toplamda 40,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 36,5 milyar TL iç borçlanma programlıyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
Eylül , Güncel

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