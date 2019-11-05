Haberler » Ekonomi » Hazine TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Hazine TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Hazine 1.72 milyar lira tutarında TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

05.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:16Hazine TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Hazine 1.72 milyar lira tutarında TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımızca 5 Kasım 2019 tarihinde, 1.721.400.000,00 TL tutarında 6 Kasım 2019 valörlü, 30.10.2024 itfa tarihli ve TRD301024T10 ISIN kodlu TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir" denildi..Hazine, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla ihraç edeceği kira sertifikasının altı aylık dönemsel kira oranının yüzde 1.63 olacağını duyurmuştu.



Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:19 İGA kredilerinin refinansmanı için Dome Group'u yetkilendirdi
19:16 TMO'dan "ihalesiz sınırsız ithalat yetkisi" iddialarına yanıt
19:12 Batı Akdeniz'in ihracatı 1,5 milyar doları geçti
19:08 Türkiye un ihracatında dünyada 1'inci, makarnada 2'nci sırada
19:08 İGA'dan kredilerinin refinansmanı için yetkilendirme
17:37 Kılıçdaroğlu enflasyon rakamlarını eleştirdi: Ben buna inanmıyorum
08:48 Açık artırmada 20 dolara 18 tavuk alacağını düşünürken 1000 tavuk aldı
08:20 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı duyurdu: Girişimcilik eğitimi alana uygun kredi verilecek
23:35 ABD Hazine Bakanlığı, İranlı 9 üst düzey isme ve bir kuruma yaptırım kararı alındığını duyurdu
5.11.2019 19:31:53