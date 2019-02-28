Hazine Üç Ayda Toplam 36.1 Milyar Lira İç Borçlanma Yapacak

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Hazine, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapacağı toplam 37.1 milyar lira borç servisine karşılık, bu dönemde düzenleyeceği toplam 9 ihale ile 36.1 milyar lira iç borçlanma yapacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hazine Mart'ta 4, Nisan'da 1, Mayıs'ta 4 ihale ile borçlanacak.Hazine'nin Mart-Nisan-Mayıs dönemi iç borçlanma stratejisi şöyle:- Hazine Mart'ta toplam 15.3 milyar lira iç borç servisine karşılık 14.5 milyar lira iç borçlanma öngörüyor.- Hazine Nisan'da toplam 2.6 milyar lira iç borç servisine karşılık 2.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor.- Hazine Mayıs'ta toplam 19.2 milyar lira iç borç servisine karşılık 18.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. (Tablo) - İstanbul