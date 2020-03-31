Hazine üç ayda toplam 82 milyar liralık iç borçlanma yapacak

Hazine, Nisan, mayıs ve Haziran aylarını kapsayan üç aylık dönemde, toplam 51.5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, toplam 82 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hazine;

Nisan ayında toplam 20.6 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 30 milyar liralık iç borçlanma yapılmasını,

Mayıs ayında toplam 18.8 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 30 milyar liralık iç

borçlanma yapılmasını,

Haziran ayında toplam 12.1 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar liralık iç borçlanma yapılmasını programladı. (Tablo)

Kaynak: DHA