Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Geleceğe Ümitle Bakıyoruz

MERSİN'e gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati , "Ekonominin 3 kat büyümesi, kişi başına düşen gelirin 3 katın üzerinde büyümesi ve özellikle her türlü krizi atlatabilme özelliğine sahip olmasından dolayı geleceğe ümitle bakıyoruz" dedi.Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, beraberinde Vali Ali İhsan Su , AK Partili milletvekilleri Hacı Özkan ve Ali Cumhur Taşkın ile birlikte, Suphi Öner Öğretmenevi 'nde düzenlenen toplantıda işadamları ile bir araya geldi. Türkiye 'nin 16 yılda önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Nebati, "Türkiye son 16 yılda, yani AK Parti iktidarı döneminde büyüdü, gelişti, zenginleşti. Bugün 16 yıl öncesi ile karşılaştırma yaptığımızda iş insanları şunu görecektir. Bindiğimiz araç değişti, yaşadığımız ev büyüdü, giydiğimiz elbiselerin sayısı arttı, kalitesi büyüdü. Tükettiğimiz ürünlerin sayısı ve niteliği ciddi bir değişikliğe uğradı" diye konuştu.Türkiye'de yaşayan insanların kaygı ve sorundan uzak olduğunu aktaran Nebati, şunları söyledi:"Artık biz Türkiye'nin refahtan her alanda faydalanan, gerek çalışanı ile gerek çiftçisi ile gerek işçisi ve işvereni ile Türkiye'nin her ürettiğinden mutlak suretle faydalanan bir toplumun parçasıyız. Bugün 16 yıl önceki kaygılarımızı, sorunlarımızı, karamsarlığımızı, iyimserlik, geleceğe umutla bakış ve geleceğin planlayıcısı konumundaki insanlar olarak nitelendiriyoruz kendimizi. Niye oldu bu? 2002 yılında başlayan o süreç, bize bu özgüveni sağladı. Nasıl sağladı? Ekonominin 3 kat büyümesi, kişi başına düşen gelirin 3 katın üzerinde büyümesi ve özellikle her türlü krizi atlatabilme özelliğine sahip olmasından dolayı geleceğe ümitle bakıyoruz."Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, konuşmasının ardından toplantının basına kapalı olan bölümünde 'Türkiye Ekonomisinde Kazanımlar ve Dengelenme Süreci' konulu bir sunum yaparak işadamları ve STK temsilcilerinin sorularını yanıtladı.- Mersin