Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati Mersin'de

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati Türkiye 'nin güçlü bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'nin elini bileğini bükecek bu dünyada hiçbir güç yok Allah'ın izniyle. Çünkü biz büyüyoruz, gelişiyoruz, güçleniyoruz. Sadece bu coğrafyanın değil, dünyanın da önemli bir unsuru haline geliyoruz." dedi.Nebati, iş dünyası temsilcileriyle Mersin Suphi Öner Öğretmenevi 'nde gerçekleştirdiği toplantıda, Mersin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Mersin'in Türkiye'nin ender illerinden birisi olduğunu vurgulayan Nebati, "Gerek fiziki ve coğrafi farklılıklar ve birlikte getirdiği o ahenk, gerek demografik, toplumsal, kültürel ve sosyal yapısıyla adeta Türkiye'nin ender şehirlerinden bir tanesi. Denizi, dağı, yaylası, bitkisel üretimi, sanayisi ve ticaretiyle önemli bir şehir. Bu şehir ihracatıyla, ithalatıyla ilk kurulmuş serbest bölgeye sahip olmasıyla Türkiye'nin kalkınmasında, büyümesinde çok önemli bir katkı sağlıyor." dedi.Türkiye'nin son 16 yılda AK Parti iktidarı döneminde büyüdüğünü, geliştiğini ve zenginleştiğini anlatan Nebati, şöyle konuştu:"Bugün 16 yıl öncesiyle şöyle bir karşılaştırma yaptığımızda iş insanları şunu görecektir. Bindiğimiz araç değişti. Yaşadığımız ev büyüdü. Giydiğimiz elbiselerin sayısı arttı, kalitesi büyüdü. Tükettiğimiz ürünlerin sayısı, niteliği ciddi bir değişikliğe uğradı. Artık biz Türkiye'nin refahtan her alanda faydalanan gerek çalışanıyla gerek çiftçisiyle gerek işveren ve işçisiyle Türkiye'nin her ürettiğinden mutlak surette faydalanan bir toplumun parçasıyız. Bugün 16 yıl önce kaygılarımız, sorunlarımız, karamsarlığımızı iyimserlik, geleceğe umutla bakış ve geleceğin planlayıcısı konumundaki insanlar olarak nitelendiriyoruz kendimizi. Niye oldu bu? 2002 yılında başlayan o serçe bize bu öz güveni sağladı. Nasıl sağladı? İşte ekonominin 3 katı büyümesi, kişi başına düşen gelirin 3 katının üzerinde büyümesi ve özellikle her türlü krizi atlatabilme özelliğine sahip olmasından dolayı geleceğe ümitle bakıyoruz."Nebati, 2013 yılı mayıs ayında faizlerin 4,5 civarında ve dövizin çok ucuz olduğunu, yatırım kararları alınıp, temellerinin atıldığını ama bazılarının, "3'üncü köprüye hayır, 3'üncü havaalanına hayır." dediğini ve Gezi Olayları adı altında ülkede kaos ortamı oluşturduğunu, bu kaosu milletin kendisinin atlattığını aktardı.Güçlü bir iktidar ve güçlü bir liderin etrafında ülkeyi koruyup kollama konusunda kendisini feda etmeye hazır olan milletin o dönemi atlattığını ifade eden Nebati, "Sonra hatırlayın 17-25 Aralık darbe girişimini. Hatırlayın o günkü sıkıntıları. Bunu da bu millet atlattı. Hatırlayın sonrasında ' Kobani ' olayları adı altında ülkenin birçok yerinde 50'nin üstünde insan yaşamı yitirdi. Yine kargaşa, kaos. Yine bu millet atlattı." diye konuştu.Nebati, yine bu milletin 15 Temmuz darbe girişimini atlattığını anımsattı."Bizler geleceğe daha umutla bakıyoruz"Türkiye'nin yakın geçmişte yine bir operasyona daha tabi tutulduğunu hatırlatan Nebati, şöyle devam etti:"Bu operasyonda bu defa ekonomik bir operasyondu. 10 Ağustos'u hatırlayın sayın bakanımızın konuşma yaptığı anda Amerika 'dan atılmış olan twitler ve bu twitlerle birlikte oluşturulan operasyonla döviz fiyatları bir anda yükselmeye ve hemen sonrasında 13 Ağustos Pazartesi günü de tam bir kaos ortamı oluşturmak ve insanların bankalara giderek dövizini çekmek üzerini kurulu bu operasyon bakanımız Sayın Berat Albayrak , hükumetimiz ve sayın cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu iradeyle bertaraf edildi. Bugün 3,5 ay öncesini baktığımızda Türkiye'nin nereden nereye gelebildiğini görebiliyoruz. Büyük bir algı operasyonuyla 'Dolar 8-9, 10 lira olacak. Türkiye'de bankalara gidin paralarınızı çekin, şöyle olacak, böyle olacak.' denilen yaygaraların yerine hemen sonrasında sunmuş olduğumuz orta vadeli plan adı altındaki duruşumuzu ortaya koyarak dengelemeyi sağladık. Bugün döviz stabil hatta ihracatçılarımız artık döviz fiyatlarımız düşmesin diye bizlere baskı yapmaya başladılar. Banka faizleri büyük operasyonda ulaştığı rakamlardan yavaş yavaş aşağılara doğru gidiyor ve bizler geleceğe daha umutla bakıyoruz. Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye'nin elini bileğini bükecek bu dünyada hiçbir güç yok Allah'ın izniyle. Çünkü biz büyüyoruz, gelişiyoruz, güçleniyoruz. Sadece bu coğrafyanın değil, dünyanın da önemli bir unsuru haline geliyoruz. Cumhurbaşkanımızın o muhteşem koşuşu, bakanlarımızın ve sizlerin birlikte bu heyecan verice duruşu Türkiye üzerinde oynanan oyunları bertaraf eder."Nebati, yeni sistemde adımların, kararların ne kadar hızlı alınıp uygulandığının da bu süreçte görüldüğünü söyledi.