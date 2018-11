Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati Açıklaması

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:27



Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati , "Türk ekonomisini zedeleyecek ve yaralamaya yönelik operasyon girişimi, Bakanlık, hükümet ve vatandaşların iş birliğiyle atlatıldı. Bakanlığın almış olduğu tedbirler, ortaya koymuş olduğu önlemler bu işi çok kısa süre içerisinde bertaraf etti." dedi.Nebati, Aydın 'da, Ticaret Borsasında düzenlenen toplantıda iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.Burada bir konuşma yapan Nureddin Nebati, iş dünyasının Türkiye için önemli bir yapı taşı olduğunu, iş adamlarının sorunlarının çözümü noktasında hızlı hareket etmeleri gerektiğini belirtti.Yerelde görülebilecek aksaklıkların merkezi idare aracılığıyla çözümü noktasında ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koymaya çalıştıklarını ifade eden Nebati, Türkiye'nin Gezi olayları, 17-25 Aralık gibi birçok süreçten geçtiğini anımsattı.Türkiye'de başarılamayan kaos ortamının ekonomik operasyonlarla gerçekleştirilmek istendiğine dikkati çeken Nureddin Nebati, şöyle konuştu:"Son olarak 15 Temmuz'da hain iş birlikçilerle ortaya konmuş olan ülkenin bekasını etkileyecek, hatta parçalanmasına, bölünmesine yol açabilecek darbe girişimini, bütün Türkiye'deki vatandaşlarımızın tanklara, silahlara ve kendi sırtını dışarıdaki güçlere dayayanlara karşı göstermiş olduğu birlik beraberlik ruhuyla atlattık. Türkiye çok kısa bir süre içerisinde o sorunları atlatarak bu günlere geldi.Türkiye ekonomisi üzerine özellikle Türk ekonomisini zedeleyecek ve yaralamaya yönelik operasyon girişimi, Bakanlık, hükümet ve vatandaşların iş birliğiyle atlatıldı. Bakanlığın almış olduğu tedbirler, ortaya koymuş olduğu önlemler bu işi çok kısa süre içerisinde bertaraf etti. 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde Türkiye ekonomisi orta vadeli plana uygun bir şekilde önce dengelenmeyi, sonra disiplini ve ardından değişimi gerçekleştirecek adımları attı. Bugün geldiğimiz noktada döviz stabil, enflasyonla mücadele özellikle her türlü sektördeki ve firmanın verdiği destekle belli bir noktaya geldi. Önümüzdeki süreçte bunun daha da hızlanarak devam edeceği bir Türkiye'deyiz. Şimdi işe koyulmak, birlikte hareket etmek, çalışmak ve bu ülkenin yarınları için herkesin elini taşın altına koyacağı bir dönemdeyiz."Türkiye'nin insanıyla, ekonomisiyle güçlü, sağlam bir ülke olduğuna vurgu yapan Nebati, "Her türlü konjonktürel etkiyi bertaraf edebilecek, her türlü sıkıntıyı aşabilecek ve özellikle de ülkenin bekasına, bayrağına yönelik her türlü operasyonun üstesinden gelebilecek bir yapıya sahip. Biz de bugün morallerimiz yüksek ve içinde yaşadığımız konjonktürün bize vermiş olduğu destekle geleceğe umutla bakıyoruz. 16 yıldır bu ülkede nasıl güzel şeyler yapıldıysa, yapılmaya devam ediyor. Yapılacak olan bu güzellikler de inşallah hepimizin iş, katma değer üretiminde olsun bize çok büyük yollar açacak, katkılar sağlayacak." diye konuştu.