Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati Eskişehir'de İş Adamlarıyla Buluştu

- Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati Eskişehir'de iş adamlarıyla buluştu"Türkiye krizleri atlatmayı beceren, her türlü operasyona karşı durmayı bilen bir ülkedir""Dünyada hiçbir ülkenin gösteremeyeceği millet ve devlet kaynaşması ülkemizde en üst seviyesindedir""Eskişehir gümrüğünden çıkışlı ihracat rakamımızın 1 milyar doları aşmasını bekliyoruz"ESKİŞEHİR - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, iş adamlarıyla buluştuğu toplantıda, Türkiye'nin krizleri atlatmayı beceren, her türlü operasyona karşı durmayı bilen bir ülke olduğunu belirterek, "Bu ülke dünyada hiçbir ülkenin gösteremeyeceği millet ve devlet kaynaşmasını en üst seviyesinde, şahikasında gerçekleştiren bir ülke" dedi. Nebati, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Eskişehir'de iş adamlarıyla bir toplantı yaptı. Öğretmen Evi'nde düzenlenen toplantı, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın konuşmasıyla başladı. Vali Çakacak, konuşmasında, "İlimiz 32 milyon metrekarelik alanı ile Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesine ev sahipliği yapmaktadır. Burada 600'e aşkın firması, 40 bini aşkın çalışanı, üniversite-sanayi işbirliğine önem vermesi, 18 faal AR-GE merkezi ile ilimiz önemli bir sanayi şehridir. Son 15 yılda 3 kattan fazla büyüyen ülkemizin, büyümede lokomotif illerinden birisi de Eskişehir'dir. 2017 yılı sonu itibariyle TÜİK rakamlarına göre 902 milyon dolara ulaşan ihracat Eskişehir gümrüğünden çıkışlı olarak rakamımızın 1 milyar doları aşmasını bekliyoruz" dedi.Vali Çakacak'ın ardından iş adamlarına seslenen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, "Türkiye'nin temel problemleri zaman içerisinde 2002 yılından bugüne gelinceye kadar çözülmüş. Daha çok sektörel firma bazında ya da şehre ilişkin hızlı bir şekilde idari ya da ufak bir takım hukuki rötuşlarla gerçekleştirilecek olan her türlü işlev için biz Ankara'nın, Anadolu'nun sesini dinleme, Ankara'nın iyi bir kulak olma özelliği ve her türlü meseleyi yerinde alıp yerinden çözüm noktasına götürme anlamında elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyuyoruz" diye konuştu."Türkiye geldiği krizleri atlatmayı beceren, her türlü operasyona karşı durmayı bile bir ülke"Türkiye'nin krizleri atlatmayı beceren bir ülke olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısını Nebati, "Yılbaşında başlayıp 10 Ağustos'ta Bakanımız Berat Albayrak'ın yapmış olduğu basın toplantısıyla da atılan tweetler, algı operasyonları, sosyal medya ve finansal saldırıyla Türkiye üzerine gelmeye çalıştılar. O gün bu günler geçecek demiştik. Aynen 2008-2009 krizinde, dünya krizinde Başbakanımız o gün söylediği teğet geçecek cümlesini ben özel ortamlarda da birçok yerde ifade ettim. Merak etmeyin Türkiye geldiği krizleri atlatmayı beceren, her türlü operasyona karşı durmayı bile bir ülke. Bu ülke dünyada hiçbir ülkenin gösteremeyeceği millet ve devlet kaynaşmasını en üst seviyesinde, şahikasında gerçekleştiren bir ülke. İşte bakın söylediklerimiz dolar 10 lira olacak diyenler nerede? Türkiye'de bankacılık battı batacak diyenler nerede? Ekonomik kriz geldi geliyor diyenler nerede? Ülkede her şey berbat olacak diyenler nerede? O günlerde trol hesaplarından yüzlerce, binlerce birçoğu da dışarıdan olan ve tweetlerin söyledikleri nerede? Yoklar, duramazlar. Çünkü burada güçlü bir hükümet, güçlü bir devlet ve güçlü bir millet var. Her türlü operasyonda birlikte hareket etmeyi beceren bir ülke var" şeklinde konuştu."İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95'lerin üzerinde"Son olarak ihracat ve enflasyon hakkında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati şunları söyledi;"İşte bakın kasım ayının geçici ihracat rakamları açıklandı. 15.5 milyar dolarlık bir ihracat. 11 aylık ihracat 154 milyar dolar, 12 aylık ihracat 168 milyar dolar. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95'lerin üzerinde. Cari fazlası veriyoruz. Hemen ağustos ayından itibaren enflasyon konusunda eylül ayındaki o büyük sıçramadan sonra Berat Albayrak defalarca izah etti. Enflasyon oranları açıklandı biliyorsunuz. Geçen aya göre 1.44 düştü. Nerede tellaller? Onlara sormak lazım. Eylül ayında yüksek çıktığı zaman hemen operasyonlara başladılar sosyal medyalarda. Ekimde geri çekildi, düştü kasım ayında düşüş daha da hızlandı. Nasıl oldu bu? Döviz fiyatlarına bakıyorsunuz bugün iş dünyasında döviz fiyatlarını konuşan yok. Banka faiz oranları belli bir oranda gittikçe düşüyor ve iş dünyasında olumlu bir bakış açısı bütün Türkiye'ye yayılıyor.