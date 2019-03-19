Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "2019'un İlk Çeyreğinde Çok Daha İyi Bir Büyüme Rakamı Geliyor.

Hazine ve Maliye
Bakanı Albayrak: "2019'un ilk çeyreğinde çok daha iyi bir büyüme rakamı geliyor. İlk çeyrekte geçtiğimiz yılın son dönemindeki daralmayı dolduruyoruz"-"Yaz aylarında Türkiye
turizm, tarımın etkisiyle cari fazla sürecine giriyoruz. Reel sektördeki olumlu gelişmelerle daha iyi noktalara taşıyacağız"-"2018 son çeyrekte yaşanan sürece rağmen, eksi 2 eksi 3 civarı kapadı. Bu yılın ilk çeyreğinde çok daha iyi bir performans görüyoruz. Bırakın 4 çeyreği iki çeyrek bile görmeyeceğiz"-"Ekim, kasım, aralık aylarında bankalarımız kaynaklı kredi çağırmalarıyla yaşanan daralma; ocak, şubat, martta atılan adımlarla durdu"
TRABZON - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
, Adım Adım Ekonomi
Trabzon-İş Dünyası Buluşması'nda konuşuyor.
Trabzon, Türkiye, Berat Albayrak, Ekonomi
Kaynak: İHA