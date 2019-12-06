Haberler » Güncel » Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Ağrı'da yaralı askerleri ziyaret etti - Haber

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Ağrı'da yaralı askerleri ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

06.12.2019 20:16 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:16Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Ağrı'da yaralı askerleri ziyaret etti
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'nın ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak üzere kente gelen Albayrak, Tutak ilçesi Soğukpınar köyünde terör örgütü PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 5 askeri ziyaret etmek için Ağrı Devlet Hastanesine gitti.
Albayrak, yoğun bakım ünitesindeki yaralı iki askerin durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Ardından cerrahi servise geçerek tedavi altındaki askerleri de ziyaret eden Albayrak, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Askerlerle sohbet eden Albayrak, terör örgütü mensuplarına karşı ortaya konulan kahramanca mücadele dolayısıyla teşekkür ederek, "Sabah destansı bir operasyon yapmışsınız. Canını okumuşsunuz teröristlerin, kaçacak delik arıyorlar. İkisi sınır dışına kaçıyormuş. Sizlerle gurur duyuyoruz, tebrik ediyoruz. Allah sizlere ve ailenize uzun ömürler nasip etsin." dedi.
Ziyarette bulunduğu askerlerden birinin isminin Yusuf Yazıcı olduğunu öğrenen Albayrak, "Futbolcu Yusuf Yazıcı da var biliyorsun. Kahraman askerimiz de ikinci Yusuf Yazıcı. Biri futbolda, diğeri de burada tarih yazıyor, maşallah." ifadesini kullandı.
Yaralı asker Yusuf Yazıcı da terör örgütü mensuplarına karşı ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Berat Albayrak, Tutak, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:32 Ceren Özdemir anısına bale kursundan evine yürüyüş düzenlendi - ORDU - Haber
20:32 Hatay'da 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haber
20:32 Balıkesir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı - Haber
20:30 Tartıştığı şahsı sokak ortasında öldürdü: Dehşet anları kamerada - Haber
20:29 flaş - Haber
19:42 Meteoroloji'den Marmara ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak uyarısı - Haber
19:36 Son dakika: Ağrı ve Bingöl'de peş peşe iki deprem meydana geldi - Haber
19:10 Türkiye'nin insani yardım için istediği 5. sınır kapısı talebine ABD'den destek geldi - Haber
18:25 'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti - Haber
18:03 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı - Haber
6.12.2019 20:33:06