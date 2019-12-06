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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "AK Parti büyük hizmetler ortaya koydu"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AK Parti, sağlık, ulaştırma ve altyapı, tüm bu açıdan bakıldığında sanayi, endüstri, istihdamda büyük hizmetler ortaya koydu ama tabi bizim şiarımız şu, durmak yok, çalışmaya devam." dedi.

06.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:41
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AK Parti, sağlık, ulaştırma ve altyapı, tüm bu açıdan bakıldığında sanayi, endüstri, istihdamda büyük hizmetler ortaya koydu ama tabi bizim şiarımız şu, durmak yok, çalışmaya devam." dedi.
Çeşitli temasları dolayısıyla Erzurum'da bulunan Albayrak, beraberindeki Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ ve Selami Altınok ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentte hayata geçirdikleri ve yapılması planlanan projelerin maketlerini Albayrak'a tek tek göstererek, çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi verdi.
Albayrak, daha sonra beraberindekilerle Erzurum Valiliğini ziyaret ederek, Vali Memiş ile bir süre görüştü.
Kentin en işlek yeri olan Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyaretinde de bulunan Albayrak, vatandaşlar ile iş yerlerinde bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
Berat Albayrak, daha sonra gerçekleştirdiği AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde ise partililere hitaben yaptığı konuşmada, soğuk havada kendisini sıcak karşılayan Erzurumlulara teşekkür etti.
Türkiye'nin eylül ayından bu yana ekonomik anlamda yeni bir sürece girdiğini ifade eden Albayrak, şunları söyledi:
"Sabah Erzurum'daki iş dünyamızla bir araya geldik, gerek valimiz, gerekse de iş dünyamızın temsilcileri özellikle Erzurum'un değişimi, gelişimi ve ekonomik ihyası noktasında önemli projelerle ilgili bilgilendirmeler yaptılar. Bizim de takip ettiğimiz başta tarım, hayvancılık özelinde sonra sanayi bölgeleri, Tekstilkent ve yeni yapılacak yerlerin yatırımları hususuyla ilgili hasbihal ettik. Özellikle bu yatırımların Erzurum'a istihdam anlamında çok katkısı olacak, bu projelerle ilgili döner dönmez çalışmaları başlatacağız."
Albayrak, AK Parti belediyeciliğinin 17 yılda Türkiye'nin her tarafında her yerin çehresini değiştirmek noktasında büyük hizmetler yaptığını belirterek, "AK Parti, sağlık, ulaştırma ve altyapı, tüm bu açıdan bakıldığında sanayi, endüstri, istihdamda büyük hizmetler ortaya koydu ama tabi bizim şiarımız şu, durmak yok, çalışmaya devam." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:

Berat Albayrak, Okay Memiş, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA


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