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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Ayrıca Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına...

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Ayrıca Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL'lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır.

23.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:26
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Ayrıca Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL'lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır. Böylece tüm belediyelere, korona virüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Ekonomi

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