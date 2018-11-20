20 Kasım 2018 Salı 13:00



20 Kasım 2018 Salı 13:00

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Çok güçlü rakamlar gelmeye başladı. Adını dengelenme koyduğumuz bu süreçte beklentilerimiz dışında bir gelişme yaşamadık. 2019'a girerken makro ekonomik göstergeleri detaylı analiz ederek stratejilerimizi buna göre yaptık"-"Reel sektör ve bankacılık sektörümüzü güçlendiriyoruz. İkinci hedefimiz ise bütçemiz. Ekimde cari fazlada tüm zamanların rekoru gelebilir. Gıda enflasyonuyla ilgili stratejik bir yol haritası hazırlıyoruz"-"Ülkemize yönelik fiyatlandırmalar konusunda suni etkiyi de azaltmış olacağız. Sahada yakın bir takip süreci başlattık. Gelen sinyaller bu sürecin pozitif netice verdiğini, kasımda göreceğimizi gösteriyor. Kurdaki şokları ve belirsizliği geçmişte bıraktık"-"Reel sektörde güçlü işbirliği ile yönettiğimiz bu süreçten reel sektörün güçlü çıkmasıyla dengelenme sürecine çok önemli bir fayda olacağını düşünüyoruz"İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 22. International Business Forum'u (IBF-Uluslararası İş Forumu) kapsamında açıklamalarda bulundu.