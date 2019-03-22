Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Gençlerle Buluştu

Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Tekirdağ
'da "Gençlik Buluşması"na katıldı
Bakan Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi
Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen buluşmada öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının çıkışında Albayrak, gençlerle fotoğraf çektirdi.
Albayrak, Tekirdağ programının son durağında, kent merkezindeki bir otelde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.
Toplantı, basına kapalı gerçekleşti.
Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Berat Albayrak, Güncel
Kaynak: AA