22 Mart 2019, 18:48
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Gençlerle Buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Gençlerle Buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tekirdağ'da "Gençlik Buluşması"na katıldıBakan Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen buluşmada öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tekirdağ'da "Gençlik Buluşması"na katıldı

Bakan Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen buluşmada öğrencilerin sorularını yanıtladı.


Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının çıkışında Albayrak, gençlerle fotoğraf çektirdi.


Albayrak, Tekirdağ programının son durağında, kent merkezindeki bir otelde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Toplantı, basına kapalı gerçekleşti. Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Berat Albayrak, Güncel
Kaynak: AA