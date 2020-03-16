Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Korona virüs salgınının ekonomimize etkilerine karşı hazırlıklı...
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Korona virüs salgınının ekonomimize etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündemimiz olarak belirlemiştik. Tüm kurumlarımız dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz etti.
16.03.2020 09:41 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:41
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Korona virüs salgınının ekonomimize etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündemimiz olarak belirlemiştik. Tüm kurumlarımız dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz etti. Olası senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladı." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Ekonomi
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