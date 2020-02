Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Mardin'de iş insanlarına hitap etti Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye 'yi, istihdama, ihracata ve katma değerli üretime dayalı bir model ile büyüteceklerini söyledi.Albayrak, Mardin Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Mardin İş Dünyası ile Buluşma" programında yaptığı konuşmada, devlet ile millet kucaklaşıp terör örgütü kazındıkça bölgenin huzura kavuştuğunu söyledi.2018 yılının ağustos ayında başlayan ve 2019 yılı içerisinde de devam eden spekülatif saldırıları anımsatan Albayrak, "Türkiye'yi ekonomik olarak çökertmek istediler. Yaşadığımız süreçte biz, yaşanan saldırıyı püskürtmek, ekonomimizin kırılganlıklarını gidermek ve 18 yıldır olduğu gibi vatandaşlarımızın refahını, gelirini, zenginliğini artırmak için mücadele verdik." dedi." Türkiye ekonomisine olan bakışı pozitif olarak değişti"Birilerinin ülkeyi 'enflasyon-kur-faiz' şeytan üçgenine hapsetmek isterken birilerinin de milletin öz güvenini yerle bir etmek, piyasalarda bir kriz havasını hakim kılmak için uğraştığını hatırlatan Albayrak, şöyle konuştu:"18 yıllık AK Parti politikalarının temel özelliği 'öz güven' olmuştur. 1,5 yıldır ekonomide verdiğimiz mücadelede hep ülkemize, milletimize, kurumlarımıza güvendik. Son 1,5 yılda ekonomide verdiğimiz mücadele ile nerden nereye geldiğimizi herkesin görmesini isterim. Enflasyonda, faizlerde, kurda, piyasa maliyetlerinde nerden nereye geldik. En zor dönemde ortaya koyduğumuz güçlü koordinasyon ve doğru politikalar ile kimsenin ihtimal dahi vermediği iyileşmeleri sağladık. İşte bunun sonucunda, dünyanın önde gelen, saygın finans kuruluşları başta olmak üzere, herkesin, her kesimin Türkiye ekonomisine olan bakışı pozitif olarak değişti.""İzin vermedik""Yaşadığımız saldırıların hepsinin temelindeki hedef aynıydı." diyen Albayrak, "Kura saldırdılar. Kuru yukarı çekerek tüm fiyatlarda bir bozulmayı, kontrolsüz bir yükselmeyi elde edecekler, bizim paramızı pul haline getirip yüksek faize mahkum edeceklerdi. Yüksek faiz, yüksek kur, yüksek enflasyon üçgeninde Türkiye ekonomisini tamamen kontrolleri altına almaya çalışacaklardı. İzin vermedik." ifadelerini kullandı.Bakan Albayrak, enflasyon ve faizlerle mücadeledeki kararlı duruş ile son 7 aylık sürede Merkez Bankası politika faizinin 11,75'e geldiğine işaret etti.Piyasa faizlerinde ise kamu bankalarının öncülüğünde tek hanelerin görüldüğünü aktaran Albayrak, şunları kaydetti:"İşte, birilerinin özlem duyduğu Gezi günleri ile başlayan ve ülkemizi hedef alan her saldırı ile yukarı taşınan faizleri Mayıs 2013'ün yani Gezi döneminin öncesi seviyelere indirdik. Geçtiğimiz sene uluslararası bir ödül ile başarısı ortaya konulan borçlanma yönetimimiz başarılı performansı ile ülkemizin faiz yükünü azaltmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yaptığımız Eurobond ihracı, gerek şu ana kadar uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiğimiz en yüksek tutarlı ihraç olması, gerekse dolar piyasasında son yıllardaki en düşük maliyetli ihracımız olması gerekse aldığı rekor talep ile uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik pozitif algısının güçlenerek devam ettiğinin açık bir göstergesi oldu.""Yeniden güçlü büyümeye odaklandık"Ekonomide faiz ve enflasyon ile mücadelede atılan adımlar meyvelerini verdiğini vurgulayan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yeniden güçlü büyümeye odaklandık. Büyümede hedefimiz daha fazla ihracata, istihdama ve katma değerli üretime dayalı bir modeli sağlamak. İşte bu kapsamda politikalarımızda reel sektörümüz önceliyoruz. 2020 yılı reel sektör yılı olacak diyoruz. Kimse merak etmesin, Türkiye'yi, istihdama, ihracata ve katma değerli üretime dayalı bir model ile büyüteceğiz. İşte bu modelimiz, idealimiz ile bu sürecin adına 'değişim' dedik. Finansal sitem, ekonomik model değişiyor."Bakan Beraat Albayrak, 500 yıllık ekosistemin değiştiği bir dönemde Türkiye'nin de değişmek durumunda olduğunu belirterek, "Bu farkındalığı oluşturacak, kaynakları bu model doğrultusunda yönlendirecek ve iş dünyamızla bu hedef doğrultusunda kenetleneceğiz." dedi.-"Türkiye tarihi bir performans inşallah ortaya koyacak"Gaziantep'te yakın zamanda devreye alacakları yeni finansman modeli anlattığını belirten Albayrak, şunları söyledi:"Kalkınma Bankası, Varlık Fonu ve gerekse iş dünyamız ile yeni dönemde ithalatı ikame edecek, cari açığımızı düşürecek, küresel ticarette bize rekabet gücü sağlayacak stratejik sektörlerdeki yatırımlara odaklanacağız. Verdiğimiz büyüme ile gelen cari fazla, Türkiye'nin ne kadar büyük potansiyeli olduğunu ortaya koyuyor. Bu yılı inşallah yüzde 5'lik bir seviyenin üzerinde büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz. Türkiye tarihi bir performans inşallah ortaya koyacak.""8,6'lık büyümeyle açık ara öndeyiz"Küresel rekabet, küresel çatışmalar, ticaret ve kur savaşlarının olduğu bir dönemde artık yüzde yarım, 1-2 büyümelerin beklendiğini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:"Türkiye'nin büyümesi yüzde 5 diyoruz biz. Özellikle sanayide aralık ayında gelen yüzde 8,6'lık büyümeyi sürdüreceğiz. Türkiye aralık ayı sanayi üretim verilerinde AB ülkelerinin tamamını geride bıraktı. Sanayi üretimi yıllık bazda AB'de yüzde 3,6, avro bölgesinde ise yüzde 4,1 azalış gösterdi. Buna dayalı birçok ülkenin eksi yönde küçülme yaşadığı bir dönemde yüzde 8.6'lık büyümeyle açık ara öndeyiz. ""Onun için ayağınıza geldik"Albayrak, Türkiye'nin tarihi saldırılara maruz kaldığı geçen yıl böyle bir performansının beklenmediğini vurgulayarak, "Ekonomideki her olumlu adımı, iyileşmeyi iş dünyasına, iş adamlarımıza, vatandaşlarımıza adım adım yansıtacağız. Kolay bir süreçten geçmiyoruz. Tüm bunlarla alakalı gelen talepler, il il onun için ayağınıza geldik. Projeleri yerinden ve kaynağından alacağız." diye konuştu.İş dünyası, piyasalar ve vatandaşlardan gelen talepleri karşılıksız bırakmadıklarını anımsatarak şunları kaydetti:"Maliyetlerdeki düşüşlerden sonra bankaların aldığı ücret ve komisyonlara standart getirildi ve bunlar aşağı çekildi. Ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı 2 bin 400'den 51 adede, finansal tüketicilerde 20'den 16'ya indirildi. Detaylarını çok yakından bildiğiniz bu düzenleme ile yaklaşık 30 milyar liralık bir kaynak iş dünyamızın ve vatandaşlarımızın cebinde kalacak. Attığımız her adımda iş dünyamızı rahatlatmaya, ülkemizi büyütmeye, milletimizin huzur ve istikrarını çok daha ileri taşımaya devam edeceğiz.""Antep'te müjdeyi paylaştık""İşte bugün Antep'te müjdeyi paylaştık. Sanayicimizin büyük teveccüh gösterdiği İVME finansman paketimizi TLREF endeksli ve sabit faizli iki seçenekle devam ettiriyoruz." diyen Bakan Albayrak, şöyle devam etti:"İş insanlarımız ister sabit yüzde 8,5 faizli 7 yıl vadeli isterse 7 yıla kadar TLREF artı yüzde 1,5 faizli ya da 12 yıl vadeli TLREF artı yüzde 2 faizli olarak bu finansmanı kullanabilecekler. Benzer şekilde İstihdam Odaklı Finansman Programımız İSTOD'da da faizleri 1 ila 1,5 puan düşürdük. Bu düşen maliyetler, bu iyileştirmeler yansıdıkça iş dünyasının üzerindeki faiz yükü düştükçe siz daha fazla elde ettiğiniz gelirle inşallah yatırım, istihdam ve üretim daha iyi bir seviyeye gelecek."Programa Mardin Valisi Mustafa Yaman, bazı bankaların yöneticileri ile çok sayıda iş insanı katıldı.