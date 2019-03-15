Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Nazilli Belediyesini Ziyaret Etti

Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Cumhur İttifakı'nın Nazilli
'de müthiş enerjiye sahip olduğunu söyledi.
Bakan Albayrak, Aydın
'ın Nazilli ilçesinde mevcut belediye başkanı ve Cumhur İttifakı'nın yerel seçimdeki adayı Haluk Alıcık
'ı ziyaret etti.
Albayrak, Nazilli'deki ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı'nın Nazilli'de müthiş enerji taşıdığına şahit oldum. Nazilli'yi daha iyi bir noktaya taşımak için buradayız." diye konuştu.
Ziyaret sırasında Bakan Albayrak'a Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger
de eşlik etti.
Berat Albayrak, ziyaretin ardından Cuma namazını kılmak üzere Hoca Camisi'ne geçti.
Yolda, esnafla selamlaştı, özçekim yapmak isteyen vatandaşların talebini geri çevirmedi.
Berat Albayrak, Nazilli, Güncel
Kaynak: AA