Haberler» Politika» Haber

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan AK Parti'nin 18. yaşı için dikkat çeken video!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin 18. yaşını sosyal medya hesabından yayımladığı dikkat çeken video ile kutladı.

14.08.2019 16:58
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan AK Parti'nin 18. yaşı için dikkat çeken video!

14 Ağustos 2001'de Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde siyaset sahnesine adım atan AK Parti, 18 yılı geride bıraktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin 18. yaşını sosyal medya hesabından yayımladığı video ile kutladı.

"AK PARTİ 82 MİLYONUN PARTİSİDİR"

Resmi Twitter hesabından video yayınlayan Berat Albayrak, "AK Parti, kardeşliğin, vefanın, dayanışmanın; kadınıyla erkeği ile, genciyle yaşlısıyla, her kökenden, her meşrepten insanıyla 82 milyonun partisidir. Şartlar ne olursa olsun, Büyük ve Güçlü Türkiye yoluna adanmışlığın adıdır. Bu kutlu yolda nice 18 yıllara... #YaşımızHep18" ifadelerini kullandı. Albayrak'ın videosu kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan AK Parti'nin 18. yaşı için dikkat çeken video!

Politika

Son Dakika Politika Haberleri
16:58   Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan AK Parti'nin 18. yaşı için dikkat çeken video!
16:41   Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 18. yaşını yayımladığı mesajla kutladı
14:24   AK Partili Şahin'den Babacan'a tepki: Erdoğansız Türkiye projesine destek veriyor
21:35   AK Parti Karabük Teşkilatı'nın bayramlaşma programı
20:34   AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sareroğlu partililere seslendi
20:28   Partilerden AK Parti'ye Kurban Bayramı ziyareti
20:05   MHP Milletvekili Vahapoğlu: "Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimiz bizim problemimizdir."