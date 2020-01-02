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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Çanakkale'de esnaf ziyareti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çanakkale'de esnaf ziyaretinde bulundu.

02.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:15
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'de esnaf ziyaretinde bulundu.
Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen "Çanakkale İş Dünyası Buluşması"na katılan Albayrak, daha sonra Çarşı Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.
İş yerlerine girerek esnafla sohbet eden Albayrak, seyyar satıcıdan simit alıp kendisini takip eden basın mensuplarıyla paylaştı. Albayrak, simit eşliğinde, kendisine ikram edilen çayı içti.
AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Bakan Albayrak, Kordonboyu'nda hatıra fotoğrafı çektirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Çanakkale'de esnaf ziyareti

Berat Albayrak, Çanakkale, Politika

Kaynak: AA


Politika

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