Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Tekirdağ'da iş insanlarıyla bir araya geldi: (2)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gelecek 3 yıl için açıkladığımız yeni ekonomi programında öngördüğümüz yüzde 5'lik büyüme hedefi doğrultusunda attığımız bütün bu adımlarla hedefe doğru güçlü bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.Bakan Albayrak, " Türkiye İçin Değişim Başlıyor" programları kapsamında Namık Kemal Üniversitesinde düzenlenen " Tekirdağ İş Dünyası Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2019 yılının ikinci yarısında başladığı modelle ithalatı ikame edecek katma değer üretimi ve büyüyecek alt yapıyı nakış gibi işlemeye başladığını söyledi.Sanayiciyi, ihracatçısını küresel rekabette avantajlı hale getirecek adımları atmaya başladıklarını anlatan Albayrak, "İhracat, üretim noktasında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok daha yoğun bir şekilde bu süreçleri destekleyeceğiz. Bu yıl kırılan rekorları, yarın açıklanacak, 2019 tüm zamanların ihracatta rekor yılı olacak. İnşallah 180 milyar dolarlık hedefi herhalde geçeceğiz." diye konuştu.Bu çerçevede baktıklarında her geçen yıl bu hedefleri daha da ileri taşıyacaklarının altını çizen Albayrak, şöyle devam etti:"İhracatçımızı, üreticimizi daha da destekleyip sevindirerek özellikle bu adımları atacağız. Malumunuz ihracatçımızın uzun zamandır beklediği bir düzenleme vardı. Özellikle ihracat bedellerinin Türkiye'ye getirilmesi Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı kararına ilişkin tebliğ noktasında bazı talepleri vardı. Çok yakın dönemde bununla ilgili değişiklik yaptık. Bu değişiklikle birlikte önceki uygulamalarda ihracatçılarımız, yurt içine getirme durumunda olduğu bedellerin en az yüzde 80'ini Türk lirasına çevirme durumunda kalıyordu. Bize çok yoğun talepleri vardı. 'Getiriyoruz döviz bozduruyoruz, tekrar döviz alıyoruz.' Bankalar bu durumdan para kazanıyor. Bu düzenlemeyle bu zorunluluğu ortadan kaldıralım. Malumunuz bir kaç gün önce bu düzenlemeyle birlikte bundan sonra bu zorunluluk ortadan kalktı. Bunun yanında Türk Lirası olarak yapılacağı beyan edilen ihracatların bedellerini özellikle döviz olarak yurda getirebilmesinin alt yapısıyla ilgili birçok düzenlemeler, süre uzatımları, farklı ülkelerle yaşanabilecek problemlerle alakalı da düzenlemeler yaptık. İhracat hesaplarının süreleri, vergi indirimlerinde özellikle küçük veri ölçekli KOBİ'lerimizle alakalı, KOBİ ihracatçılarımızla alakalı karışıklıkların rahatlatılacağı düzenlemeler.""Türkiye yüzde 5 büyüyecek bir ülke"Bakan Albayrak, ihracatçıların birçok açıdan karşılaştıkları bürokrasiyi azaltıcı adımları attıklarını dile getirdi.2020 yılının bu anlamda ihracatçılar açısından çok daha etkili ve güzel bir yıl olacağına işaret eden Albayrak, şunları kaydetti:"Bu kapsamda gerekli genelgeyi tüm bu noktadaki gereken ekstra adımları da en kısa zamanda yayınlamaya ve adımları atmaya devam edeceğiz. İhracatçımız, üreticimiz açısında özellikle sanayicimiz açısından önümüzdeki 2020 yılıyla birlikte çok daha arzu ettiğimiz büyümeyi ve sıçramayı yaşayacağımız yüzde 5 baz büyüme... Her yerde bunu diyorum, yüzde 5 büyüme. Türkiye ekonomisi büyümenin nüfus ve üretimden kaynaklı büyümenin 2 temel unsuru ülkemizde var. Hem nüfus artış hızı itibarıyla hem üretime dayalı sanayiye dayalı ihracata dayalı büyüme ihtimaliyle Türkiye yüzde 5 büyüyecek bir ülke."Albayrak, Türkiye'nin son 6 yıldır birçok süreç yaşadığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:"2013 Gezi'den beri Türkiye olarak fiili resmi savaştayız. Gezi, 17-25, 15 Temmuz darbesi, Suriye, İran, Irak, yaşanan süreçler, terör saldırıları, küresel süreçler, kur atakları, tüm bu yaşananlar içerisinde bir de son 5 yılda 8 seçimin yaşandığı bir ülkede... Çok yoğun bir seçim enflasyonundan geçtiği, her seçimin belirsizlik, kararsızlık, ötelenen yatırımlar ve bunların yanında içeriden ve dışarıdan maruz kalınan bu süreçlerden tekrardan artık doğal büyüme patikası dediğimiz artık yüzde 5'e büyüme trendine gireceği süreci başlatıyoruz. 2020'yi bulmadan 2019'un son çeyreğinde yüzde 5'e dönüş sinyallerini güçlü bir şekilde vermeye başladık. Gelecek 3 yıl için açıkladığımız yeni ekonomi programında öngördüğümüz yüzde 5'lik büyüme hedefi doğrultusunda attığımız bütün bu adımlarla hedefe doğru güçlü bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. 2020-2022 dönemindeki tüm bu potansiyel büyüme, ekonomik gelişme, istihdam noktasında adımlarımız adım adım daha da güçlenerek artarak devam edecek."Daha sonra basına kapalı devam eden toplantının ardından Bakan Albayrak partisinin il başkanlığını da ziyaret etti.(Bitti)