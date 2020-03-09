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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Uşak'ta partililerle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Uşak İl Başkanlığını ziyaret etti.

09.03.2020 20:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:44
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Uşak'ta partililerle buluştu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Uşak İl Başkanlığını ziyaret etti.
Uşak Ticaret ve Sanayi Odasında (UTSO) iş insanlarıyla bir araya gelen Bakan Albayrak, buradaki programın ardından AK Parti Uşak İl Başkanlığına geçti.
Parti binası önünde gençler tarafından meşalelerle karşılanan Albayrak'ın ziyareti basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA

Etiketler : Berat Albayrak, AK Parti, Uşak, Ekonomi
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