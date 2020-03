Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Uşak'ta iş dünyasıyla buluştu Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tüm dünyada kıyamet koparken ocak ve şubat rakamları çok iyi sinyaller veriyor. Ocak ve şubatta gerek yatırım kapasite kullanımları gerek üretim anlamında, sanayi ve tüketim anlamında, reel sektör açısından ortaya konulan datalara baktığımızda, inşallah son çeyreğin üzerinde bir büyümeyi 2020'nin ilk çeyreğinde göreceğiz." dediBakan Berat Albayrak, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Uşak İş Dünyası Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.Türk milletinin tarihte olduğu gibi yeniden bir destan yazdığını ifade eden Albayrak, "Sınırımızın hemen dibinde 8 yılı aşan bir süreç... Devam eden zulme karşı ülke olarak hep doğru tarafta olduk. Hep hakkı ve adaleti savunduk. Masum çocuklara kimyasal silahlar, bombalar atılırken, nefessiz bırakıldığında tüm dünya susarken sesini yükselten sadece Türkiye oldu. Ailelerinden, yavrularından tüm bu manada koparılan babalar işkencelerle insanlık dışı yöntemlerle katledilirken yine ses çıkaran tek biz olduk." diye konuştu.Bakan Albayrak, şanlı bir milletin ferdi olmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:"Ancak dışarıyı bir tarafa koyuyoruz. Peki 'içimizden birilerine ne oluyor' diye sormak lazım. Muhalefetin PYD-PKK terör örgütü söylemciliğine ve savunuculuğuna soyunduklarına şahit olduk. 34 Mehmetçiğimizin şehit olduğu akşam adam çıkıyor televizyona 'Esed Türk askerini koruyor' diyor. Bunu diyecek kadar bir insan alçalabilir mi?"Türkiye'nin cephe, siyaset ve diplomasinin yanında son 2 yıldır ekonomide de çok yoğun bir mücadele ortaya koyduğunu hatırlatan Albayrak, birilerinin ülkeyi zayıflatıp güçsüz bırakmayı amaçladığını ancak bunda başarılı olamadıklarını aktardı."Kimseye el açmadık"Bundan yaklaşık 1,5 yıl önce Türkiye'nin battığına, IMF ile anlaştığına dair söylemlerin olduğunu hatırlatan Albayrak, şöyle devam etti:"Biz kimseye el açmadık. Özellikle ekonomimizin doğrudan hedef alındığı, spekülatif kur ataklarının neden olduğu tüm bu tahribatı elhamdülillah giderdik, gideriyoruz, daha güçlü adımlarla ilerliyoruz. Gelen her veri, açıklanan her rakam, her makroekonomik gösterge, Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin yaşadığı süreçlerden daha da güçlenerek çıktığını gösteriyor. Enflasyon, kur, faiz... Türkiye 2019 yılında bu üçünün de aynı anda tarihte belki ilk defa dizginlendiği bir yılı geride bıraktı."Albayrak, büyüme rakamlarının sevindirici olduğunu dile getirerek, bir taraftan enflasyonu düşürürken diğer taraftan da kurdaki dalgalanmanın önüne geçtiklerini belirtti.Üretiminin devamlılığını sağlamak için destek paketlerini devreye aldıklarını diğer taraftan da cari açıkla mücadele ettiklerini ifade eden Albayrak, bunu yaparken finansal sistemin kırılganlıklarından kurtulduklarının ve 2020'ye çok güçlü girdiklerinin altını çizdi.İlk çeyrek beklentisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Albayrak, "Tüm dünyada kıyamet koparken ocak ve şubat rakamları çok iyi sinyaller veriyor. Ocak ve şubatta gerek yatırım kapasite kullanımları gerek üretim anlamında, sanayi ve tüketim anlamında, reel sektör açısından ortaya konulan datalara baktığımızda, inşallah son çeyreğin üzerinde bir büyümeyi 2020'nin ilk çeyreğinde göreceğiz." dedi."İhracatçımızı desteklemeye devam edeceğiz"Türkiye ekonomisinin olumlu değiştiğini vurgulayan Albayrak, bu sürecin aktif olarak devam ettiğini kaydetti.Türkiye'nin büyüme modelinin katma değerli ihracata ve istihdama dayalı olduğunu vurgulayan Albayrak, şöyle konuştu:"Bu süreç başladı. Bunu sürdürebilir cari bir dengeyle ortaya koyacağız. Bu hedef doğrultusunda ihracatçımızı desteklemeye devam edeceğiz. Ülkemize karşı başlatılan finansal saldırılarla birlikte içeride insanımızı korkutmak, piyasalar üzerinde bir endişe oluşturmak, baskı oluşturmak için çeşitli algı operasyonlarına maruz kalmıştık. Her gün 'dolar 10 lira olacak, 12 lira olacak' diyen felaket tellallarına şahit oluyorduk. Hamdolsun Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü altyapısıyla, attığı adımlar, güçlü koordinasyon, aldığı önlemler ve uyguladığı politikalarla birlikte bu kriz sevdalılarının hayallerini boşa çıkardı.""Her türlü mikro sektör bazlı destekleri çalışıyoruz"Türkiye olarak hiçbir zaman rehavet içinde olmayacaklarına dikkati çeken Albayrak, bunun tam tersine eskisinden daha ciddi ve kararlı bir duruşla bu süreci fırsata dönüştürecek adımlar atacaklarını ifade etti.Tekstilin yanında özellikle, demir-çelik, mobilya, ayakkabı, beyaz eşya sektörünün yeni pazarlara açılma imkanlarını değerlendireceklerinin altını çizen Albayrak, "Her türlü mikro sektör bazlı destekleri çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Tarımsal üretimde değişim ve dönüşümü başlatmak amacıyla farklı alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda, tarımsal üreticilerin ürünlerini herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan pazara satabilmesine imkan tanıyacak yeni bir model altyapısı üzerinde çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.Fiyat istikrarı ve üretimde verimliliği sağlamak ayrıca istihdamı desteklemek amacıyla tarımsal üretimin finansman modellerinin, politikalarının en üst sırasında yer alacağına işaret eden Albayrak, Uşak'ın geri dönüşüm potansiyeli üzerine de çalışacaklarını sözlerine ekledi.

