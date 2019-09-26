Haberler » Güncel » Haber

- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yatırımcılara hitap etti

- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yatırımcılara hitap ettiNEW YORK - Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta, DEİK ve Citibank tarafından düzenlenen toplantıda yatırımcılara hitap eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin son bir yılda attığı...

26.09.2019 09:38
- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yatırımcılara hitap etti
NEW YORK - Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta, DEİK ve Citibank tarafından düzenlenen toplantıda yatırımcılara hitap eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin son bir yılda attığı adımlarla, küresel ticaretteki yaşanan zor süreçlere ve türbülanslara karşı en korunaklı ülkelerden biri haline geldiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmelerini izlemek için New York'ta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamalarda bulundu. Albayrak, Türkiye'nin son bir yılda attığı adımları aktardı.
- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yatırımcılara hitap etti

Birleşmiş Milletler, Berat Albayrak, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:14 Daha güzel Mamak için toplandılar
10:14 Gemlik'te afete hazırlık planı tamamlanıyor
10:13 Okul kantinlerinde 'kartla ödeme' dönemi; imzalar atıldı
10:13 Şampiyon sporculardan Başkan Biçer'e ziyaret
10:13 Türkiye'de ilk "Kedi ve Köpek Mama Üretim Tesisi"
10:12 TANAP, 20 ilde yaklaşık bin proje ile çevreyi ve kalkınmayı destekledi
10:12 Kayseri'de işçi servisi aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 24 yaralı