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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nevşehir'de AK Parti İl Başkanlığı ile belediyeyi ziyaret etti.

13.12.2019 21:21 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:23
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'de AK Parti İl Başkanlığı ile belediyeyi ziyaret etti.
Albayrak, Ahiler Kalkınma Ajansındaki "Nevşehir İş Dünyası Buluşması" programında kentteki iş insanlarıyla bir araya geldi.
Programın ardından geçtiği AK Parti İl Başkanlığında il başkanı Mustafa Rauf Yanar ve partililerce karşılanan Albayrak, şeref defterini imzaladı.
Parti yöneticileriyle basına kapalı toplantı yapan Albayrak, daha sonra Nevşehir Belediyesini ziyaret etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Albayrak'a çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Rasim Arı, hediye takdiminde bulundu.
Albayrak, ziyaretlerinin ardından hava yoluyla kentten ayrıldı.
Programlarında Albayrak'a AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ile Yücel Menekşe eşlik etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ziyaretlerde bulundu

Berat Albayrak, AK Parti, Nevşehir, Güncel

Kaynak: AA


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