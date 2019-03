Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (1)

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , " Ekonomi ile ilgili atılan tüm adımlar ve her geçen gün daha güçlü bir güven ortamıyla Türkiye , para birimine güvenenleri mahcup etmeyecek, güvenmeyenleri herhalde daha fazla mahcup edeceği bir dönemi yaşayacağız." dedi.Albayrak, NTV kanalında gündeme ve ekonomiye ilişkin soruları yanıtladı.Döviz ve Türk lirası hareketleriyle ilgili bir soru üzerine, Türkiye'de son dönemde ciddi bir spekülatif bilgi kirliliğine dayalı kur hareketlerinin olduğuna dikkati çeken Albayrak, muazzam dezenformasyona dayalı bir süreç yaşandığını vurguladı.Albayrak, konuya ulusal güvenlik tarafından bakıldığında, bu spekülasyonların çok daha etkin mücadele edilmesi gereken bir husus olduğuna işaret ederek, ekonomist diye düşünülen farklı profilden insanların farklı mecra ve kanallar üzerinden çok ciddi dezenformasyon oluşturduğunu anlattı.Bu hafta yaşanan süreçte de farklı söylemlerin bulunduğunu dile getiren Albayrak, her seçim dönemi oluşabilecek belirsizlikler konusunda bir konumlanmanın da söz konusu olduğunu söyledi.Albayrak, son birkaç günde yaşanan normalleşme ile rakamlarda hane halkı ve yerleşiklerde Türk lirasına dönme sürecinin başladığının görüldüğüne dikkati çekerek, verileri günlük takip ettiklerini bildirdi.Mevduat sahiplerinin, özellikle en duygusal bireylerin alanı denilen alanın maddi varlıkları üzerinden birileri tarafından çok rahat speküle edilebileceğini dile getiren Albayrak, son dönemde bu alanın çok suistimal edildiğini kaydetti.Seçimden sonra çok hızlı bir normalleşme yaşanacakAlbayrak, seçimden sonraki süreçte bu noktada çok hızlı bir normalleşme yaşanacağını düşündüğünü, daha önce de söz konusu oranların görüldüğünü belirterek, şunları ifade etti:"Ekonomi ile ilgili bütün atılan adımlar ve her geçen gün daha güçlü bir güven ortamıyla Türkiye, para birimine güvenenleri mahcup etmeyecek, güvenmeyenleri herhalde daha fazla mahcup edeceği bir dönemi yaşayacağız. Buna da hep beraber şahit olacağız. Seçimden sonraki süreçte özellikle döviz hesaplarında Türk lirasına yönelik hareketin daha da hızlanacağı bir süreci gözlemleyeceğimizi düşünüyorum."Küresel ekonomik gelişmelere yönelik soru üzerine de Albayrak, mevcut data seti, siyasi ve ekonomik gelişmelere bakıldığında çok karmaşık bir döneme girildiğini söyledi.Albayrak, Türkiye'nin dünya ticaretinde sahip olduğunun çok ötesinde potansiyeli bulunan bir ülke olduğunu aktararak, "Türkiye, çok daha etkin ekonomi diplomasisi yürüten bir ülke olarak çok avantajlı bir konumda. Ülke bazlı ve sektör bazlı serbest ticaret anlaşmalarının incelenmesinden, gümrük vergisi oranlarına kadar çok önemli yol haritaları belirleniyor. Türkiye'de sadece 170 milyar dolar ihracatlık ihracat potansiyeli yok. Türkiye'nin 250-300 milyar dolarlık ihracatı karşılayacak bir altyapı ve kapasitesi var. Stratejik ve kritik sektörlerimiz var. Bizim reel sektörün ihtiyacı olan alanları çok sihirli dokunuşlarla realize etmemiz çok önemli. Sektörlerle ilgili çalışmalar yolda." değerlendirmesinde bulundu.Son yıllarda yaşanan her sürecin, ülkenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dikkati çeken Albayrak, Türkiye'nin bu gelişmelere uyum sağlama ve hızlı aksiyon almada önemli bir noktaya geldiğini söyledi. Albayrak, Türkiye'nin 1 Nisan 'dan sonra 4,5 yıl boyunca artık seçim gündemi olmayacağını belirterek, hızlı adımlarla yeni süreçte yol alınacağını ifade etti.Albayrak, yatırım ortamının iyileşmesiyle ilgili adımların doğru tespit edilmesi gerektiğini bildirerek, şunları kaydetti:" Yatırım ortamının çok daha iyi olmasıyla ilgili süreçleri doğru tespit edip takip etmemiz lazım. Türkiye son dört beş yılda ekonomide yara aldığı dönemi yaşadı. Terör eylemleri yaşadık, 15 Temmuz Hollywood filmli değildi. Bunları artık geride bırakıyoruz. Ekonominin daha hızlı şekilde toparlanmasına yönelik, yatırım ortamının iyileşmesiyle ilgili süreç devam ediyor. Faizlerdeki, maliyetlerdeki iyileşme çok önemli. Türkiye, bu iklime doğru hızla girmeye başladı. Ağır travmatik süreçleri geride bırakıyoruz. Faizlerde maliyetlerde istenen düzeye hızla yol aldığınızda, iktisadi faaliyet çok daha hızlı toparlanacaktır. Türkiye bu patikaya doğru hızla girmeye başladı. Türkiye'nin önündeki süreçle ilgili daha ümitvar olduğumuz süreçteyiz. Ben çok umutluyum, ümitliyim. Önümüzdeki dönemle birlikte Türkiye çok daha güçlü atılımı ortaya koyacak, daha umutlu ve pozitif sürece hızla yol alacak. Türkiye her yaşadığı süreçlerden büyük dersler çıkarıyor, çok daha büyük özgüven kazanıyor. Cari dengede mart sonu itibariyle 13 milyar 14 milyar dolara gibi oluşacak İhracatta pozitif süreci devam ettiriyoruz. Yaza doğru cari dengede çok daha güzel gelişmelere şahit olacağız, dengelenme dediğimiz ithalattaki köpüğün yerini kaliteli ithalat ve ihracatta daha rekabetçi büyüme alacak. Türkiye'nin cari açık konusunun gündemde yer işgal etmediği sürece gidiyoruz. Tüm kırılganlıkları elimine ettiği döneme giriyoruz. Geçti gitti. Bir şeyler tecrübe ettik. Önümüze bakacağız."(Sürecek)