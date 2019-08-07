Haberler» Güncel» Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yetki

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yurt içi ve yurt dışındaki şirketlere iştirak edebilecek.

07.08.2019 12:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yetki

Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne göre Hazine, Cumhurbaşkanı kararı ile yurt içindeki ya da yurt dışındaki şirketlere iştirak edebilecek.

43 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Hazine ve Maliye Bakanlığının görevlerine ilişkin 217'nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine "ve Hazine'nin Cumhurbaşkanı kararı ile yurt içindeki ya da yurt dışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlamak" ifadesi eklendi.

Bunun yanı sıra aynı maddenin birinci fıkrasına (i) ve (p) bentleri eklendi.

Bentlerde Hazine ve Maliye Bakanlığına şu yetkiler veriliyor:

(i) Finansal piyasalara ilişkin yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, finansal sektörü geliştirici ve finansal istikrarı güçlendirici çalışmalar yapmak.

(p) Sigortacılık ve özel emeklilik sistemine ilişkin faaliyetleri düzenlemek, uygulamak ve uygulamayı izlemek, denetimini yürütmek ve geliştirilmesine ilişkin esasları belirlemek.


Cumhurbaşkanı, Maliye, Ekonomi, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
14:21   Eski Gülpınarlıların yüzünü güldürdü
14:20   Balıkesir'de polisler mezuniyet heyecanı yaşadı
14:20   Diyarbakır'daki hayvan ölümleri yargıya taşındı
14:20   Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe'nin annesi: Yavrum gitti, öksüz kaldım
14:20   Tartıştığı 78 yaşındaki eşini öldürdü
14:20   Pendik Belediyesi Spor Okulları'ndan Milli Takım'a
14:18   Bakan Dönmez: Hedefe ulaştığımızda doğal gaza da ulaşmış olacağız