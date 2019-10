Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bugün bu verilen mücadelede kimlerin sivilleri hedef alarak 9 aylık masum Muhammet bebek başta olmak üzere, sivil yerleşim bölgelerine bombalar attığını tüm dünya artık görüyor. Terör ve terörle mücadele noktasında on yıllardır bugün için belki hazırlanan bu planı Allah'ın izniyle bu millet, bu devlet ve bu ordumuz paramparça edecek." dedi.Bakan Albayrak, terör örgütü PKK mensuplarınca Suriye tarafından gerçekleştirilen havan saldırısı sonucu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde şehit düşen vergi dairesi gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş'in cenaze töreninin ardından, Salihli Vergi Dairesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye 'nin tarihi günlerden geçtiğini dile getiren Albayrak, "Ülkemiz özellikle son yıllarda bağımsızlığı ölçüsünde terörle mücadele noktasında coğrafyamızın yaşadığı sorunları dünyada en yoğun hisseden ülke olmamız hasebiyle çok şedit bir mücadele veriyor. Bu kapsamda aklınıza gelebilecek DEAŞ'ı, PKK'sı, YPG'si ve PYD'si bütün terör örgütleri ve bunların oluşturduğu tehdit ve istikrarsızlığın yanında mülteci konusunda da çok büyük bir yük yükleniyor." diye konuştu.Albayrak, Türkiye'nin artık coğrafyasındaki tehditlere son vermesinin zamanının geldiğine işaret etti.Türkiye'nin 3,6 milyondan fazla Suriyeli ve toplamda 5 milyondan fazla mülteciye kapılarını açarak dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu anlatan Albayrak, aynı zamanda bölgedeki tüm terör örgütleriyle en ağır ve zor şartlarda mücadele ettiğini söyledi."Türkiye tarihi bir operasyon süreci yürütüyor"Türkiye'nin son 15 yıldır bölgede en çok bedel ödeyen ülkelerin başında geldiğini hatırlatan Albayrak, şunları kaydetti:"Türkiye artık taviz veremeyeceği bir sürece girdi. Artık Türkiye kesinlikle ve kesinlikle taviz vermeyeceği bu dönemde, birilerinin uzaklardan ayak ayak üstüne atıp ahkam kestiği bir iklimde değil. Türkiye kendisine yönelik tehditleri kaynağında kurutma stratejisi kapsamında çok tarihi bir operasyon süreci yürütüyor. Onun için uzaktan birilerinin sözde akıl vermesi kolay. Türkiye'nin bu coğrafyadaki tarihini anlamak için son bin yıla bakmak lazım. Son bin yıldır bu millet bu coğrafyada nasıl sınavlar vermiş, nasıl güçlü refleks göstermiş. Mehmetçiğimizin dediği gibi sefere 'düğün' diye gidiyoruz. Bizler şehadete cennete ulaşma mesabesinde bakan bir milletiz. Bu millet korkuyu korkutmuş, ölümü öldürmüş bir millet..."Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin gerçek yüzünün ortaya çıktığını belirten Albayrak, "Bugün bu verilen mücadelede kimlerin sivilleri hedef alarak 9 aylık masum Muhammet bebek başta olmak üzere, sivil yerleşim bölgelerine bombalar attığını tüm dünya artık görüyor. Terör ve terörle mücadele noktasında on yıllardır bugün için belki hazırlanan bu planı Allah'ın izniyle bu millet, bu devlet ve bu ordumuz paramparça edecek." ifadelerini kullandı.Yalan propagandaTürkiye'nin dünyada terör örgütleriyle en çok mücadele veren ülke olduğunu vurgulayan Albayrak, Türkiye'nin binlerce DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdiğine dikkati çekti.Bakan Albayrak, şöyle devam etti:"Terörle mücadeleyi diline dolayıp, özellikle sivillerle ilgili demagoji yapıp yalan bir propaganda ile ülkemizi karalamaya çalışan birilerine bu samimiyetsiz ve iki yüzlü Batı dünyasının yüzüne bunu çarpmamız lazım.Türkiye'nin nasıl biz mücadele verdiğini görmek istiyorsak gerek Fırat Kalkanı gerek Zeytin Dalı Harekatı operasyonları süresi içinde sivillere ne kadar titiz yaklaşarak mücadele yürüttüğünü görmek lazım. Hem de operasyon sonrasında o bölgelerde ne kadar güzel bir barış iklimi oluştuğunu, huzurlu ve istikrarlı bir coğrafya tesis edildiğini görmemiz lazım.""Bu ülke ve bu millet sapasağlam güçlü bir şekilde ayakta duracak"Albayrak, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile sınırının ötesinde oluşturulmaya çalışılan terör yapılanmasını paramparça edeceğini söyledi."Barış Pınarı, inşallah sivilleri ve insani değerleri en üstte tutarak başarıya ulaşacağımız bir operasyon olacak." diyen Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:"Ama siyaset eliyle ama güvenlik ama ekonomi eliyle ülkemizi tehdit edecek bütün unsurlara karşı yekvücut şekilde, sapasağlam ve dimdik durduğumuz, millet olarak kenetlendiğimiz sürece bin yıldır olduğu gibi bütün bu rüzgarlar da aynı kayadan nasıl yel alır öyle yel alıp geçecek. Bu coğrafyada bin yıldır olduğu gibi binlerce yıl daha bu ülke ve bu millet sapasağlam güçlü bir şekilde ayakta duracak. Bizler de bu alanlarda çok daha güçlü bir mücadele için, gerekli imkanlarla hazırlıklarımızı yapıyoruz. Her türlü senaryoya karşı, yeter ki milletimiz yanımızda olduğu sürece Allah'ın izniyle bu mücadeleden zaferle çıkacağımıza sonuna kadar inanıyoruz."