Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Osmaniye iş dünyasıyla buluştu Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi'ne ilişkin "Ocak sonu itibarıyla 64 bin 367 müşteriye 50,2 milyar lira kredi tahsis edilirken bunun 31 milyar lirası yatırıma dönüştü." dedi.Albayrak, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde düzenlenen "Osmaniye İş Dünyası Buluşması" programında yaptığı konuşmada, "Türkiye için değişim başlıyor" ismiyle devam ettirdikleri reel sektör buluşmaları kapsamında kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.Bugüne kadar uygulamaya aldıkları tedbirler ve adım adım hayata geçirdikleri reformların ekonomik göstergelere yansıdığının altını çizen Albayrak, şöyle konuştu:"Bu sayede ekonomide güvenin de tesis edilmesiyle çok açık bir iyileşmeyi her geçen gün daha iyi bir noktaya taşıyoruz. Malumunuz enflasyonda, kurda ve faizde, çok bahsediliyor 'şeytan üçgeni' diye. 'Türkiye bununla mücadele edemez, başaramaz' diye çok bahsediliyor. Bu üç alanda sağlanan pozitif gelişmelerle 2020 yılına çok daha iyimser, çok daha pozitif bir iklimde girdik. 2019 yılı gibi zor bir yılı geride bıraktıktan sonra büyümeye odaklandık. Ekonomimiz 2019 yılı ilk çeyreği itibarıyla büyüme eğilimine geri dönmüştür. Alınan tedbirler meyvelerini vermiş, hem ekonomiye duyulan güven iyileşmiş hem de ekonomide çarklar daha hızlı döner hale gelmiştir."Albayrak, iktisadi faaliyetlerdeki hızlanma ile uyumlu olarak işsizlik oranının gerilemeye başladığını vurgulayarak "2018 yılı ekim ayında enflasyon yüzde 25,2 seviyesindeydi. TL'nin istikrarlı görünümü, enflasyon beklentilerindeki iyileşme ile 2019 yılı eylül ve ekim aylarında tek haneli, yıl sonunda Yeni Ekonomi Programında (YEP) hedeflediğimiz oranın da altında yüzde 11,8 seviyesinde yılı kapattık. YEP tahminlerinin ötesinde, 2020 yılında çok net ifade ediyorum, hafif dalgalanma ilk 3 ayda olsa da nisan mayıs haziranla, yılın ortasıyla birlikte Türkiye tek haneli kalıcı enflasyon hedeflerine ulaşıp 3 yıllık YEP'te hedeflediğimiz 2020 enflasyonunun yüzde 8,5 hedefini inşallah başaracağız. 3 yıllık YEP programında da 2022 yılı yüzde 5'in altı hedefimizi inşallah 2022'de, on yıllardır süregelen enflasyonla mücadelede en güçlü performansımıza inşallah ulaşacağız.""Politika faizi ağustos 2018 dönemi öncesi seviyelerin altına geldi"Bu sene de enflasyonla mücadelede kararlı duruşlarının devam ettiğini aktaran Albayrak, "2020'de de enflasyonla mücadelede önemli adımları hayata geçireceğiz. Özellikle gıda fiyatlarındaki oynaklığın önüne geçmek için birçok politika başlattık. Tarımın desteklenmesi ve gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında hem girdi finansmanı hem de üretilen ürünün pazarlanmasını planladığımız uçtan uca bir sistem tasarlıyoruz. Ziraat Bankamızın merkezinde yer alacağı bu sistemi çok yakında çiftçi ve üreticilerimizle paylaşacağız." ifadesini kullandı.Bakan Albayrak, Merkez Bankasının dengelenme sürecinin sağladığı katkı ile faizlerin geçen 6 ayda yüzde 24'ten 11,25'e indirildiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:"Politika faizi uzun bir aranın ardından Türk ekonomisine yönelik kur saldırılarının başladığı ağustos 2018 dönemi öncesi seviyelerin de altına geldi. Ekonomimizin ihtiyaç duyduğu finansman noktasında hem şirketlerin hem de bireylerin ihtiyaçlarını giderecek şekilde kredi faizlerinde de çok güçlü ve hızla aşağı yönlü inişlere hep birlikte şahit olduk. Kredi faizleri piyasa şartlarına göre baktığımızda, ihtiyaç kredileri yüzde 13, ticari krediler yüzde 10, konut kredileri yüzde 9 düzeyine düşerek piyasada hakiki anlamda olumlu hava esmesine vesile oldu. Bugün de kamu bankalarımız önemli bir adım olarak, ticari kredilerimizde kamu bankalarımız, 9-11,5'tan çekerek yüzde 8-10 aralığına getirdi."Attıkları her adımın meyvesini yavaş yavaş vermeye başladığını dile getiren Albayrak, "Düşen faiz oranlarıyla birlikte özel sektör ihtiyaç duyduğu finansmanı çok düşük maliyetli bir biçimde sağlayacak ve tüm iktisadi faaliyetlerdeki canlanma süreci hızlanacaktır." dedi.İVME Finansman Paketi ve İstihdam Odaklı Kredi PaketiBakan Albayrak, Türkiye'nin artık değiştiğini, değişmek zorunda olduğunu, bunun bir ihtiyaç ve siyasi beklenti olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:"Geçtiğimiz yıl bu kapsamda, haziran ayında İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketini piyasayla tanıştırdık. Ocak sonu itibarıyla 64 bin 367 müşteriye 50,2 milyar lira kredi tahsis edilirken bunun 31 milyar lirası yatırıma dönüştü. Aralık ayı sonu itibarıyla kamu bankaları aracılığı ile dedik inşaat sektörü, gayrimenkul sektörü toparlanma malumunuz, yüzde kaçlara indik, 0,99. Sonra dedik sıfır konutlarla alakalı kaç 0,79. 0,79 son yirmi yılın en düşük bir iki oranından bir tanesidir. Bu paketlerle birlikte inşaat, gayrimenkul sektörü uygun, ucuz uzun maliyetli konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız özelinde sadece şu birkaç aylık süreçte kredilerinden yararlanan vatandaşlarımızın sayısı 250 bine ulaştı. Yine ekim ayı sonunda kamu bankalarımız aracılığı ile devreye aldığımız İstihdam Odaklı Kredi Paketi (İSTOD) ile 150 bin istihdam taahhüdü sağlandı. Toplamda yaklaşık 35 milyar lira kredi tahsis edildi.""İhracat rekoru kırdık"2018 yılında yaşanan saldırıların ardından inşaat sektörünün en çok etkilenen sektörlerden biri olduğuna işaret eden Albayrak "Bu dönemde inşaat sektöründeki maliyetler yüzde 39,7 oranında artış gösterdi. Ancak alınan tedbirler sonucu piyasaların normalleşmesi ve finansman koşullarındaki iyileşme ile sektörde maliyet artışları oldukça yavaşlamıştır. Maliyetlerdeki yavaşlama ve konut kredilerinde faiz oranlarının gerilemesi ile birlikte konut satışlarında 2019 yılı aralık ayında yıllık bazda yüzde 47,7 oranında artış yaşanmıştır. Bu toparlanmayı, tüm alanlarda iyileşmeyi çok açık net ortaya koyuyor. Sadece bu dönemde ipotekli konut satışındaki artış yüzde 600'ü buldu." ifadesini kullandı.Bakan Albayrak, 2019 yılında ihracatçılara verilen desteklerle 180 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırıldığını dile getirdi.İthalatta yüzde 9'un üzerinde bir küçülmenin olduğuna vurgu yapan Albayrak, şöyle devam etti:"İhracat 2020 yılının ocak ayında yıllık bazda yüzde 6,1 oranında artış kaydederek 14,8 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır. İşte tüm bu göstergeler, ekonomide arzu ettiğimiz değişimin başladığını ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde elbette yeni zorluklarla karşılaşabiliriz ancak bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler zorlukları ülkemiz adına avantaja dönüştürebildiğimizi ve bu zorluklardan daha da güçlenerek çıkabildiğimizi gösteriyoruz, göstereceğiz. Artık çok daha büyük hedeflere talibiz. Ertelenen yatırımlar, istikrar ve yüksek büyüme ortamı sayesinde 2020 yılı büyük ve doğrudan yatırımlar açısından da önemli bir yıl olacak. Ekonomideki büyüme istihdama da olumlu yönde yansıyacak. İlk çeyrek itibariyle özellikle istihdamdaki çok olumlu neticeyi rakamlarda zaten ufak ufak görmeye başlamıştık. Son çeyrekte eylül, ekim, kasım 14'ün üzerindeki seviyeden 13, 12, 11'lere daha da hızlı bir şekilde düştüğüne şahit olacağız."Basına kapalı süren toplantıda Bakan Albayrak katılımcıların sorularını yanıtladı.