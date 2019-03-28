Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Seçim Sonrası Atılacak Ekonomik Adımları Açıkladı:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, canlı yayında soruları yanıtladı. Seçim sonrası ekonomide atılacak adımlara değinen Bakan Albayrak, 8 Nisan tarihinde yeni bir yol haritası ortaya koyacaklarını açıkladı.

YENİ BİR YOL HARİTASI AÇIKLANACAK

Albayrak seçim sonrası ile ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: " 8 Nisan haftasında ekonomide atılacak adımları açıklayacağız. Bankacılıkta güçlü bir yapı var. Birçok alanda önemli bir yol haritası ortaya koyacağız. Vakit kaybetmeden ekonomimizi daha ileriye taşıyacağız. Seçimden sonra hal yasası Meclis'e sevk edilecek. Hal yasası ile gıda fiyatları inecek.

Türkiye insan kaynağı altyapısı olarak çok güçlü.Dünyadaki çarpışmalar yeni fırsatlar getiriyor. Bizim için en zor dönem 2018'in son çeyreğiydi. 2019'un ilk çeyreğinde belki pozitif büyüme göreceğiz. En zor dönemi geride bıraktık, 2019 büyüme hedefi konusunda kaygı duymuyorum. Sonbahar aylarında tek haneli enflasyon göreceğiz."