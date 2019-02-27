27 Şubat 2019, 11:14
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yurt Dışından Vergisiz Olmaksızın Posta Yoluyla Türkiye'ye...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yurt Dışından Vergisiz Olmaksızın Posta Yoluyla Türkiye

IHAAW110815-EKO/27-02-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yurt dışından vergisiz olmaksızın posta yoluyla Türkiye'ye getirilen ürünlere dikkat çekerek, "Posta, zarf, yurt dışından geliyor.

IHAAW110815-EKO/27-02-2019

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yurt dışından vergisiz olmaksızın posta yoluyla Türkiye'ye getirilen ürünlere dikkat çekerek, " Posta, zarf, yurt dışından geliyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? 26 milyon adet posta, bir ülkeden geliyor. Posta dediğimiz mektup. 0-2 kilo arası mektup arası olarak görülüyorsa herhalde bunlar o ülkeden gelen yazışmalar. 26 milyon tane mektup gelmesi demek, bana şöyle bir soru işareti uyandırdı: Türkiye'de o kadar o dili konuşan insan yoktur herhalde. Nasıl yazışmışlar? İnceleyelim. O incecik zarflardan neler çıkıyor neler. Eeee vergi nerede? Benim aynı ürünü üreten üreticim vergi veriyor. Hop geliyor zarfın içinde vergi yok, uygulama yok, yasallık yok" ifadelerini kullandı. 27.02.2019 11: 08: 15 TSI
NNNN - İSTANBUL Berat Albayrak, Türkiye, Posta, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: İHA