IHAAW110815-EKO/27-02-2019
- Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
yurt dışından vergisiz olmaksızın posta yoluyla Türkiye
'ye getirilen ürünlere dikkat çekerek, " Posta
, zarf, yurt dışından geliyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? 26 milyon adet posta, bir ülkeden geliyor. Posta dediğimiz mektup. 0-2 kilo arası mektup arası olarak görülüyorsa herhalde bunlar o ülkeden gelen yazışmalar. 26 milyon tane mektup gelmesi demek, bana şöyle bir soru işareti uyandırdı: Türkiye'de o kadar o dili konuşan insan yoktur herhalde. Nasıl yazışmışlar? İnceleyelim. O incecik zarflardan neler çıkıyor neler. Eeee vergi nerede? Benim aynı ürünü üreten üreticim vergi veriyor. Hop geliyor zarfın içinde vergi yok, uygulama yok, yasallık yok" ifadelerini kullandı. 27.02.2019 11: 08: 15 TSINNNN - İSTANBUL
Berat Albayrak, Türkiye, Posta, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: İHA