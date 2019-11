Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Bakan Berat Albayrak'ın Ordu 'daki konus¸masının bazı internet sitelerince c¸arpıtılarak haberles¸tirildiği, bu haberlerde Albayrak'a kars¸ı kamuoyunun tepkisi, hatta kin ve nefretinin amaçlandığı bildirildi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, geçen pers¸embe gu¨nu¨ Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "Ordu I·s¸ Du¨nyası Bulus¸ması" programındaki konus¸masının ic¸erigˆinin bazı internet sitelerince c¸arpıtılarak, "Berat Albayrak, 'Ekonomi ko¨tu¨' diyen ekonomistlere tero¨rist benzetmesinde bulundu" bas¸lıgˆı ile haberles¸tirildiği belirtildi.Açıklamada, şunlar ifade edildi:"Gerc¸ekle uzaktan yakından alakası olmayan bu haberlerde, Sayın Bakanımızın konus¸masında agˆzından dahi c¸ıkmayan 'tero¨rist' ifadesi kasıtlı olarak kullanılmıs¸, Sayın Bakanımıza kars¸ı kamuoyunun tepkisi, hatta kin ve nefreti amac¸lanmıs¸tır. Sayın Bakanımız, 'I·sminin bas¸ında ekonomist, profeso¨r vs. yazan ama bu u¨lkeye zarar vermeye c¸alıs¸an, hangi tabloları c¸izerek milleti korkutmaya, Tu¨rkiye aleyhinde bir algı olus¸turmaya c¸alıs¸an bu kis¸ilerin tero¨r eylemlerinde go¨rdu¨gˆu¨mu¨z ekipten farkı yok. Tu¨rkiye tero¨re yo¨nelik operasyon yapıyor, birileri ne diyor, 'Tu¨rkiye sivilleri o¨ldu¨ru¨yor' diyor. I·ftira, operasyon, korkutma, Tu¨rkiye'yi uluslararası alanda baskılama. Bunları go¨ru¨yoruz' ifadelerini kullanarak, ekonomimiz aleyhinde algı olus¸turmaya c¸alıs¸anlar ile tero¨r operasyonları esnasında algı olus¸turmaya c¸alıs¸anların birbirinden farksız oldugˆunu vurgulamıs¸tır."Konus¸manın bu kadar ac¸ık, net ve tu¨m kanallarda eris¸ilebilir olmasına rağmen, so¨ylenmeyen ifadeler u¨zerinden yapılan haberlerin gazetecilik olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"U¨zu¨ntu¨yle go¨ru¨lmu¨s¸tu¨r ki yalan haberlerin arkasına siyasiler de takılmıs¸, konus¸mayı dinlemeden, des¸ifreyi dahi go¨rme ihtiyacı hissetmeden bu yalan ve iftira kumpanyasının ic¸erisinde yer almıs¸lardır. Ekonomide her pozitif gelis¸meden, dengelenme su¨recinin bas¸arılarını ortaya koyan her verinin ardından aynı mahfillerin, Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın s¸ahsını hedef alan giris¸imlerine s¸ahit oluyoruz.Samsun'da Sayın Bakanımız tarafından ac¸ıklanan 'Dar gelirli vatandas¸larımız ic¸in konut mu¨jdesi' sonrası devreye alınan bu iftira haberler de aynı zihniyetin u¨ru¨nu¨du¨r. Dogˆrudan yalan ve iftiralarla Sayın Bakanımızı hedef alan bu haberleri yapanlara ve aynı s¸ekilde bu yalan ve iftiraları gu¨ndemde tutan kis¸ilere kars¸ı gerekli tu¨m hukuki su¨rec¸ler bas¸latılmıs¸tır."