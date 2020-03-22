Hazine ve Maliye Bakanlığı bu hafta 3 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bu hafta 3 ihale gerçekleştirilecek.Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 23 Mart Pazartesi günü yapılacak ihalede 2 yıl (574 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.Salı günü düzenlenecek ihalede, 3 yıl (1183 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Kaynak: AA