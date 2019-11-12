Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi aleyhine oluşturulan algı operasyonlarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Ekonomimiz aleyhine algı oluşturmaya çalışanlar ile terör operasyonunda algı oluşturmaya çalışanlar birbirinden farksızdır" ifadeleri kullanıldı. Söylenmeyen ifadeler üzerinden yapılan yalan haberlerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alanlara karşı hukuki işlem başlatıldığı da vurgulandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Bakan Berat Albayrak'ın Ordu'daki konus¸masının bazı internet sitelerince c¸arpıtılarak haberles¸tirildiği, bu haberlerde Albayrak'a kars¸ı kamuoyunun tepkisi, hatta kin ve nefretinin amaçlandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, geçen pers¸embe gu¨nu¨ Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, ''Ordu I·s¸ Du¨nyası Bulus¸ması'' programındaki konus¸masının ic¸erigˆinin bazı internet sitelerince c¸arpıtılarak, ''Berat Albayrak, 'Ekonomi ko¨tu¨' diyen ekonomistlere tero¨rist benzetmesinde bulundu'' bas¸lıgˆı ile haberles¸tirildiği belirtildi.

"BU TARZ EYLEMLERİN TERÖR EYLEMLERİNDEN FARKI YOKTUR"

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Gerc¸ekle uzaktan yakından alakası olmayan bu haberlerde, Sayın Bakanımızın konus¸masında agˆzından dahi c¸ıkmayan 'tero¨rist' ifadesi kasıtlı olarak kullanılmıs¸, Sayın Bakanımıza kars¸ı kamuoyunun tepkisi, hatta kin ve nefreti amac¸lanmıs¸tır. Sayın Bakanımız, 'I·sminin bas¸ında ekonomist, profeso¨r vs. yazan ama bu u¨lkeye zarar vermeye c¸alıs¸an, hangi tabloları c¸izerek milleti korkutmaya, Tu¨rkiye aleyhinde bir algı olus¸turmaya c¸alıs¸an bu kis¸ilerin tero¨r eylemlerinde go¨rdu¨gˆu¨mu¨z ekipten farkı yok. Tu¨rkiye tero¨re yo¨nelik operasyon yapıyor, birileri ne diyor, 'Tu¨rkiye sivilleri o¨ldu¨ru¨yor' diyor. I·ftira, operasyon, korkutma, Tu¨rkiye'yi uluslararası alanda baskılama. Bunları go¨ru¨yoruz' ifadelerini kullanarak, ekonomimiz aleyhinde algı olus¸turmaya c¸alıs¸anlar ile tero¨r operasyonları esnasında algı olus¸turmaya c¸alıs¸anların birbirinden farksız oldugˆunu vurgulamıs¸tır."

"SAYIN BAKANIMIZ BERAT ALBAYRAK'IN ŞAHSI HEDEF ALINMIŞTIR"

Konus¸manın bu kadar ac¸ık, net ve tu¨m kanallarda eris¸ilebilir olmasına rağmen, so¨ylenmeyen ifadeler u¨zerinden yapılan haberlerin gazetecilik olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"U¨zu¨ntu¨yle go¨ru¨lmu¨s¸tu¨r ki yalan haberlerin arkasına siyasiler de takılmıs¸, konus¸mayı dinlemeden, des¸ifreyi dahi go¨rme ihtiyacı hissetmeden bu yalan ve iftira kumpanyasının ic¸erisinde yer almıs¸lardır. Ekonomide her pozitif gelis¸meden, dengelenme su¨recinin bas¸arılarını ortaya koyan her verinin ardından aynı mahfillerin, Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın s¸ahsını hedef alan giris¸imlerine s¸ahit oluyoruz.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Samsun'da Sayın Bakanımız tarafından ac¸ıklanan 'Dar gelirli vatandas¸larımız ic¸in konut mu¨jdesi' sonrası devreye alınan bu iftira haberler de aynı zihniyetin u¨ru¨nu¨du¨r. Dogˆrudan yalan ve iftiralarla Sayın Bakanımızı hedef alan bu haberleri yapanlara ve aynı s¸ekilde bu yalan ve iftiraları gu¨ndemde tutan kis¸ilere kars¸ı gerekli tu¨m hukuki su¨rec¸ler bas¸latılmıs¸tır."