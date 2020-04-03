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Hazine ve Maliye Bakanlığı firmaların kar dağıtımlarını sınırladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, firmaların kar dağıtımlarını 2019 karının yüzde 25'i ile sınırladı.

03.04.2020 20:28 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:28
Hazine ve Maliye Bakanlığı firmaların kar dağıtımlarını sınırladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, firmaların kar dağıtımlarını 2019 karının yüzde 25'i ile sınırladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiye etkisiyle mücadele kapsamında, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda firmaların kar dağıtımlarının, 2019 karının yüzde 25'i ile sınırlandırıldığı bildirildi.
Paylaşımda, "İş gücü piyasamızı, istihdamı, şirketlerimizin öz kaynaklarını, sermaye yapılarını ve nakit dengelerini korumalıyız." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Twitter, Ekonomi
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