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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip görevlendirdi

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle gıda, hijyen ve tıbbi malzemelerde fırsatçılık yapanlar için harekete geçti. Bakanlık, bu kapsamda şikayetleri almak üzere VIMER-189 ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirildi.

12.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:09

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından panik yapan vatandaşlar, gıda malzemesi stoklamaya başlamıştı. Ayrıca hijyen ürünleri ve maske gibi tıbbı malzemelere de yönelinmişti. Gıda maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemelerde talebin artmasıyla fırsatçılar da ortaya çıktı. Ürünlerdeki fahiş fiyat artışı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen şikayetler için VIMER-189 ihbar hattında uzman bir ekibin görevlendirildiği söylendi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Koronavirüs nedeniyle bazı gıda maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeler gibi ürünlerde yapılan haksız fiyat artışı ve stokçuluk iddialarına ilişkin olarak şikayetleri almak üzere Bakanlığımız VIMER-189 ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirilmiştir.

YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Vatandaşlarımız konu ile ilgili şikayetlerini söz konusu hattımıza iletebilirler. Haksız fiyat artısı ve stokçuluk yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan fırsatçılar ile ilgili süreç, yasal işlem başlatılmak üzere Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir."

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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip görevlendirdi
Etiketler : Koronavirüs, Ekonomi, Güncel

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