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Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu

Tüm dünyanın alarma geçtiği koronavirüs salgını hızla yayılırken fırsatçılar da boş durmuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan kişilerin anında ihbar edilebilmesi için WhatsApp hattı kurdu.

13.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:04

Dünya genelinde etkisini her geçen gün artıran koronavirüs salgını insanlar arasında paniğe neden olurken bundan yararlanmaya çalışan fırsatçıları da günyüzüne çıkardı. Hazine ve Maliye bakanlığı ülke genelinde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan kişi ve şirketlere karşı alarma geçti.

FIRSATÇILARA KARŞI WHATSAPP İHBAR HATTI KURULDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapıldığı iddialarına ilişkin şikayetleri hızlı şekilde almak için WhatsApp hattı kurdu. Vatandaşların koronavirüs salgını nedeniyle haksız fiyat artışı ve stokçuluğa ilişkin şikayetlerini iletmesi için anında yetkili kurumlara iletilebilmesi için tedbir alındı.,

7 GÜN 24 SAAT İHBAR YAPILABİLECEK

Vatandaşların şikayetlerini 7 gün 24 saat hızlı bir şekilde yapabileceği "0552 189 0 189" numaralı WhatsApp hattı hizmete sunuldu. Bu konudaki başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi "www.gib.gov.tr"den de yapılabilecek. İnternet sitesinde yer alan hızlı erişim menüsünden ihbar ve şikayetler için gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecek. Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada, vatandaşların bu konudaki şikayetlerini "VİMER-189" ihbar hattına iletebileceklerini duyurarak, "Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan fırsatçılarla ilgili süreç, yasal işlem başlatılmak üzere Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir." açıklamasında bulunmuştu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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