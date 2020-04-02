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Hazine ve Maliye Bakanlığı misafirhanelerini sağlık çalışanlarına açtı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ankara'daki misafirhanelerini bedelsiz olarak sağlık çalışanlarının kullanımına açtı.

02.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:06
Hazine ve Maliye Bakanlığı misafirhanelerini sağlık çalışanlarına açtı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ankara 'daki misafirhanelerini bedelsiz olarak sağlık çalışanlarının kullanımına açtı.
Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ankara'nın Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan toplam 284 oda kapasiteli misafirhane ve eğitim tesislerinin, sağlık çalışanlarının kullanımına açıldığı bildirildi.
Paylaşımda, "Kıymetli sağlık çalışanlarımız bedelsiz olarak belirtilen tesislerimizi kullanabilirler." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Twitter, Ankara, Maliye, Ekonomi
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