Hazine ve Maliye Bakanlığı: Tahvil ihracına 3 katından fazla talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tahvil ihracına yoğun talep geldi. Bakanlık, dün gerçekleştirilen tahvil ihracına yaklaşık 200 yatırıcının, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdiğini açıkladı. Hazine, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde, 5 yıl vadeli 2.5 milyar dolarlık ihracını tamamladı. İhraç tutarı Hazine hesaplarına 14 Kasım'da girecek.

"2015'TEN BU YANA GERÇEKLEŞEN EN YÜKSEK MİKTAR OLDU"

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dün gerçekleştirilen tahvil ihracına toplamda yaklaşık 200 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir. Tahvile gelen toplam talep miktarı, Nisan 2015'ten bu yana gerçekleştirilen ihraçlar içerisinde en yüksek miktar olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı için 6 Kasım 2019 tarihinde Goldman Sachs, HSBC ve JP Morgan'a yetki verilmişti" diye anımsatıldı ve şöyle denildi:

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 14 Kasım 2019 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

Tahvile toplamda yaklaşık 200 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir. Tahvile gelen toplam talep miktarı, Nisan 2015'den bu yana gerçekleştirilen tahvil ihraçları içerisinde en yüksek miktar olmuştur.

Tahvilin yüzde 54.4'ü İngiltere, yüzde 31.5'i ABD, yüzde 9.1'i diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 5'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Türkiye'deki yatırımcılara tahsisat yapılmamıştır.

Kupon oranı yüzde 5.60 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5.70 olmuştur. Söz konusu dolar tahvili ihraç tutarının tamamı euro cinsi yükümlülüğe dönüştürülmüştür.

Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin kupon oranının Avro cinsinden karşılığı yüzde 3.319 olmuştur.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 11.2 milyar dolar tutarında finansman sağlanmıştır.