Haberler » Ekonomi » Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek - Ekonomi

Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.

10.11.2019 13:34 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:34Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
Hazine ve Bakanlığınca, yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 11 Kasım Pazartesi günü 2 ihale düzenlenecek. İlk ihalede, 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,90 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,60 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
Salı günü de 3 ihale
Hazine, 12 Kasım Salı günü de 3 ihale düzenleyecek. İlk ihalede, 11 ay (329 gün) vadeli kuponsuz Hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.
İkinci ihalede, 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
Üçüncü ihalede ise 6 yıl (2282 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,30 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Maliye, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:53 Şehzadeler Karma OSB için çalışmalar devam ediyor
14:50 Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
14:40 İran'da yeni bir petrol rezervi daha keşfedildi
14:36 Bal fiyatları Ordulu üreticilerin yüzünü güldürdü
14:30 Vali Deniz, turizmcilerle bir araya geldi
11:16 Tanesi 50 liraya satılan mango üreticinin yeni gözdesi oldu
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 15:28:44