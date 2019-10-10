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Hazine yetkilisi: Suriye operasyonu Türk ekonomisi üzerinde kalıcı olumsuz etki yaratmaz

Reuters'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye ekonomisi üzerinde kalıcı bir olumsuz etkiye yol açması beklenmiyor.

10.10.2019 17:59

Reuters haber ajansının Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Suriye'nin kuzeyinde başlatılan operasyonun Türkiye ekonomisi üzerinde kalıcı olumsuz bir etki yaratması beklenmiyor.

Yetkili, Türkiye'nin aldığı önlemlerle son bir yılda ekonomisini tüm senaryolarla başa çıkacak şekilde güçlendirdiğini savundu.

TRUMP'TAN KÜSTAH AÇIKLAMALAR

Bölgedeki askerlerini çekme kararı alarak Türkiye'nin operasyonuna bir nevi 'yeşil ışık yakan' ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra "Türkiye'nin sınırları aşan bir şey yapması halinde, ekonomisini tamamen yok edeceğini" söyleyerek küstah bir tehditte bulunmuştu.

Operasyonun başlamasının ardından küstah çıkışlarını sürdüren Trump, Suriye'deki Kürt nüfusunu ortadan kaldırması halinde Türkiye'yi ekonomiyle tehdit etmişti. Trump, bugün küstah bir açıklama daha yaparak "Türkiye'yi yakından izliyorum, kuralına göre oynamazlarsa sert bir şekilde finansal yaptırımlar uygulayacağım" dedi.

Hazine yetkilisi: Suriye operasyonu Türk ekonomisi üzerinde kalıcı olumsuz etki yaratmaz

Maliye Bakanlığı, Donald Trump, Türkiye, Reuters, Ekonomi, Güncel

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