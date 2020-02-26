Haberler » Ekonomi » Hazineden 1,1 milyar dolarlık kira sertifikası ihracı - Ekonomi

Hazineden 1,1 milyar dolarlık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1,1 milyar dolar tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.

26.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:26Hazineden 1,1 milyar dolarlık kira sertifikası ihracı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1,1 milyar dolar tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.
Bakanlığın internet sitesinde, dolar cinsi kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.
Buna göre, bugün 1 milyar 100 milyon dolar tutarında 28 Şubat 2020 valörlü, 25 Şubat 2022 itfa tarihli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi. Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla Banka tarafından iletilecek.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 18:18:51