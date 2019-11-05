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Hazineden 1,7 milyar liralık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 1 milyar 721 milyon 400 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

05.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:28Hazineden 1,7 milyar liralık kira sertifikası ihracı
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 1 milyar 721 milyon 400 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Bakanlıktan yapılan duyuruda, bugün 1 milyar 721 milyon 400 bin lira tutarında, 6 Kasım 2019 valörlü ve 30 Ekim 2024 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının ihracının gerçekleştirildiği belirtildi.
Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisinin İHS (Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla Merkez Bankası tarafından iletileceği ifade edildi.

Maliye, Ekonomi

Kaynak: AA

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