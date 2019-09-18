Haberler » Ekonomi » Haber

Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, doğrudan satış yöntemiyle 16 bin 962 kilogram altın karşılığı kira sertifikası ile 3 bin 985 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç etti.

18.09.2019 16:32Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, doğrudan satış yöntemiyle 16 bin 962 kilogram altın karşılığı kira sertifikası ile 3 bin 985 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç etti.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 20 Eylül 2019 valörlü, 17 Eylül 2021 itfa tarihli 6 ayda bir yüzde 1 kira ödemeli 16 bin 962 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ile 6 ayda bir yüzde 1 kupon ödemeli 3 bin 985 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvilinin ihracı gerçekleştirildi.

Eylül, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:30 Dijital Çağ: Mobil uygulamaların iş dünyası ve günlük yaşam üzerindeki etkisi
19:02 Erzurum Ticaret Borsası
18:48 "BRICS küresel ekonominin yüzde 50'sini oluşturacak"
18:44 Seramiksan'dan Erzincan'da yeni mağaza açılışı
18:40 Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:40 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:40 Borsa şirketlerinin piyasa değeri