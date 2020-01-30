Haberler » Ekonomi » Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı - Ekonomi

Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

30.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:20Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün doğrudan satış yöntemiyle 3 Şubat 2020 valörlü, 31 Ocak 2022 itfa tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.
Buna göre, 6 ayda bir yüzde 0,38 kupon ödemeli 13 bin 677 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0,38 kira ödemeli 14 bin 652 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:10  Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?
16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
30.01.2020 21:53:14