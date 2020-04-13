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Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

13.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:18
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla başta emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik 17 Nisan 2020 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracında bulunulacak.

DOĞRUDAN SATIŞ YÖNTEMİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Söz konusu senetlerin ihracı Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) üyesi bankalara doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek. Yatırım ve emeklilik fonları gibi diğer kurumsal yatırımcılar taleplerini KMKTP üyesi bankalar üzerinden bakanlığa iletebilecek.

BORSA İSTANBUL NEZDİNDE BULUNAN FİZİKİ ALTINLARDAN OLUŞACAK

İhraç kapsamında yatırımcı tarafından getirilecek altınların talep toplama tarihi itibarıyla halihazırda Borsa İstanbul nezdinde bulunan fiziki altınlardan oluşması gerekecek. İhraca konu edilecek altınların 1000/1000 saflık derecesine karşılık gelen toplam ağırlığının 995 gramın tam katı olması önem taşıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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