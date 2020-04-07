Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hazineden yaklaşık 1,5 milyar liralık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 470 milyon lira tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.

07.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:44
Hazineden yaklaşık 1,5 milyar liralık kira sertifikası ihracı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 470 milyon lira tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.
Bakanlığın internet sitesinde, Türk lirası cinsi TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.
Buna göre, bugün 1 milyar 470 milyon lira tutarında 8 Nisan 2020 valörlü, 1820 gün vadeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Hazineden yaklaşık 1,5 milyar liralık kira sertifikası ihracı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor Ekonomi
Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor
BDDK’dan bankalara kredi tavsiyesi: Amacı dışında kullanılmasın Ekonomi
BDDK'dan bankalara kredi tavsiyesi: Amacı dışında kullanılmasın
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi Ekonomi
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Korona Diyarbakır’ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Ekonomi
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu Ekonomi
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu
Kredi çekenlerle ilgili emsal karar! Ücreti geri alabilirsiniz Ekonomi
Kredi çekenlerle ilgili emsal karar! Ücreti geri alabilirsiniz
Halkbank’ın destek paketi açıklamasının ardından esnaf bankaya koştu Ekonomi
Halkbank'ın destek paketi açıklamasının ardından esnaf bankaya koştu

Son Dakika Ekonomi Haberleri

17:48: Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi 17:44: EVSİD Başkanı Burak Önder, DÜNYA'nın sorularını yanıtlıyor - Ekonomi 17:35: Semt pazarlarında korona virüs etkisi - Ekonomi 17:35: Korona virüsün arıcılığa etkisi - Ekonomi 17:34: Altın ve petrol fiyatları yatay - Ekonomi 17:12: BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti - Ekonomi 17:06: Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi - Ekonomi 16:36: Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı - Ekonomi 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler 16:20: Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi - Ekonomi 16:06: Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu - Ekonomi 20:15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor - Haber