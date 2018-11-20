20 Kasım 2018, 15:29
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Hazinenin Kira Sertifikası İhracına 3 Milyar 241 Milyon Liralık Talep

Hazinenin Kira Sertifikası İhracına 3 Milyar 241 Milyon Liralık Talep

Hazine ve Maliye Bakanlığının kira sertifikası ihracına 3 milyar 240 milyon 870 bin liralık talep geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının kira sertifikası ihracına 3 milyar 240 milyon 870 bin liralık talep geldi. Taleplerin tamamı karşılanarak ihraç gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2 yıl vadeli Türk lirası cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracına 3 milyar 240 milyon 870 bin liralık talep geldi, taleplerin tamamı karşılandı.

Kira sertifikasının valör tarihi 21 Kasım 2018, itfa tarihi 18 Kasım 2020 ve 6 aylık dönemsel kira oranı yüzde 8,95 olarak belirlenmişti.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek. Maliye
20 Kasım 2018 Salı 15:29