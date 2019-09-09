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Hazır giyim tedarikçileri Fuarİzmir'de buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Fashion Prime Tekstil Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı.

09.09.2019 18:38 Hazır giyim tedarikçileri Fuarİzmir'de buluştu
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Fashion Prime Tekstil Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı.
Fuarİzmir B holünde düzenlenen etkinlik yurtiçinden ve yurtdışından birçok moda ve hazır giyim tedarikçisini bir araya getirmeyi amaçlıyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açılışını yaptığı etkinliğe İzmir başta olmak üzere İstanbul, Bursa, Uşak ve Kosova'dan 148 firma katılım gösterdi.
Başkan Tunç Soyer, açılışın ardından Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Eskinazi ile birlikte stantları dolaştı. Ayrıca Başkan Soyer, Tire Belediyesi tarafından desteklenen kaybolmaya yüz tutmuş "Beledi Dokuma" standını ziyaret etti.
Etkinlikler kapsamında moda okullarından gelen genç tasarımcıların ürünleri defileler ve sergilerle tanıtıldı.
Fuar, 11 Eylül'e kadar kapılarını açık tutacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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