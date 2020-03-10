Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatını kadın kıyafetleri sırtlıyor
Türkiye'den ocak-şubat döneminde gerçekleştirilen 3 milyar 17 milyon 400 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yüzde 52'sini kadın kıyafetleri oluşturdu.
10.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:47
Türkiye 'den ocak-şubat döneminde gerçekleştirilen 3 milyar 17 milyon 400 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yüzde 52'sini kadın kıyafetleri oluşturdu
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatını kadın kıyafetleri sırtlıyor
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